У Чернігові в банку стався вибух: в поліції повідомили подробиці (фото)

Постраждалих внаслідок інциденту немає

Вранці 6 травня у Чернігові в приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи пролунав вибух. У будівлі спалахнула пожежа.

На місце прибули рятувальники, вибухотехніки та поліцейські. Подробиці того, що сталося повідомила прес-служба поліції Чернігівської області в Telegram.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі міста до поліції надійшло близько 4-ї ранку. Внаслідок вибуху пошкоджена будівля. Постраждалих людей немає.

Зараз на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

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