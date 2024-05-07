Готовили убийство Зеленского, Буданова и Малюка: разоблачены путинские агенты, громкое заявление СБУ

СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Украины. Кроме того, враг планировал ликвидировать Председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УДО.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в пресс-службе СБУ Отмечается, что конт разведка вместе со следователями Службы безопасности сорвали планы ФСБ по ликвидации руководства страны.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию России. Да, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а впоследствии его убить", — говорится в сообщении.

Было установлено, что изначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию.Затем по зданию, где должен был находиться чиновник, планировались нанести ракетный удар.

Новость дополняется…