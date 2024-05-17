Можно ли снова запустить Чернобыльскую АЭС? Эксперты объяснили все нюансы

"Телеграф" решил задать вопросы, которые ставят украинцы в соцсетях, экспертам энергетического рынка. Вместе мы разбираемся в том, что происходит в нашей энергетике и проверяем самые необычные идеи поддержки генерации электроэнергии в Украине

Можно ли расконсервировать два блока Чернобыльской атомной станции, которые были в рабочем состоянии после аварии, чтобы поддержать Киев этой зимой? Напомним, что после всемирно известной аварии на 4 энергоблоке ЧАЭС, атомная станция еще работала. Точку в вопросе ее эксплуатации поставили только в 2000 году.

Через пять месяцев после аварии 1 октября 1986 года запустили первый энергоблок ЧАЭС, 5 ноября — второй, 24 ноября 1987 года приступили к запуску третьего.

"Телеграф" задал вопрос о состоянии энергоблоков ЧАЭС директору энергетических программ Центра Разумкова Владимиру Омельченко и соучредительнице "Антикризисного экспертного ядерного центра Украины" Ольге Кошарной.

— Запуск энергоблоков ЧАЭС невозможен минимум по двум причинам. Во-первых, там уже нет необходимой технологической базы. А во-вторых, станция находится вблизи границы с Белоруссией. А это – постоянный риск вторжения и захвата АЭС с последующим шантажом, — считает Владимир Омельченко..

Когда окончательно остановили ЧАЭС, Ольга Кошарная работала Госатомрегулировании (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины).

– Я помню, как в 2000 году торжественно закрывали Третий энергоблок Чернобыльской атомной станции, — вспоминает она. – Он уже был остановлен, потому что там были неустранимые течи. Просто нужно было, чтобы Кучма на камеры повернул рубильник, стрелочка упала и мы официально вывели ЧАЭС из эксплуатации.

Закрыть ЧАЭС — это не наша прихоть, а международное обязательство. Украина подписала соответствующий меморандум. Только при условии вывода ЧАЭС из эксплуатации в определенные сроки, нам дали деньги на создание нового безопасного саркофага над Четвертым энергоблоком. Он ведь строился на деньги международных доноров.

Не остановить блоки Чернобыльской станции было нельзя еще и потому, что они были уже в плохом техническом состоянии даже в 2000 году, говорит Ольга Кошарная.

– Сейчас об их запуске вообще речи идти не может, – уверена эксперт. – Я уже не говорю что им необходимо специфическое топливо, которого уже на рынке нет. Реакторы ЧАЭС были чисто советским ноу-хау, и имели конструктивные недостатки на момент ее постройки. Эти реакторы производила Россия, они эксплуатировались только в России, Украине и Литве. В Литве такую АЭС перед вступлением страны в ЕС закрыли. Россия такие станции также закрывает. Более того, в Чернобыле давно идут процессы разборки и утилизации всего, что связано с радиационной опасностью.

А Владимир Омельченко подчеркивает: Киев без света вовсе не потому, что здесь нет мощных электростанций:

– Это неправильный тезис, поскольку мы работаем в объединенной энергетической системе. И есть в Киеве или любом другом городе Украины, электростанция или нет, это на графики и длительность отключения не влияет. Исключение — прифронтовые регионы. Но в целом все зависит только от лимитов энергопотребления, выделенных на тот или иной регион.

*О планах ЕС развивать атомную энергетику, сможет ли Европа сделать это без российского ядерного топлива, пришло ли время повышать цены на электроэнергию — второй раз во время полномасштабной войны, и почему "Энергоатом" не может и дальше субсидировать домохозяйства, читайте завтра, 29 мая, в 10:00 на сайте "Телеграф" во второй части большого интервью Ольги Кошарной.