"Все видят, что агрессор, ядерный террорист строит АЭС в Европе" - интервью с экспертом по атомной энергетике Ольгой Кошарной

Отношения Европы с Россией все еще скреплены в части атомной энергетики. О санкциях по отношению к Росатому речи не идет. Сможет ли Европа отказаться от такого сотрудничества?

Украина ждет, когда Кабмин озвучит новые цены на электроэнергию. Это кажется несправедливым, ведь и так сложно выживать. Но состояние украинской энергетики требует применения всех возможных мер, чтобы удержать свет в домах, работу компаний, движение транспорта, больницы, школы и т.д. О реальном состоянии украинской энергетики и настоящем положении дел в ядерной энергетике ЕС "Телеграф" поговорил сво второй части большого интервью с независимым экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной.

В первой части интервью с Ольгой Кошарной говорили о состоянии атомных станций Украины, отключения ядерных реакторов на ремонт в суловиях дефицита энергогенерации, действиях бизнеса и многом другом.

Ольга Кошарная

Почему нужно поднимать цены на электричество

— Украинцев очень сильно напрягает, что на них хотят возложить часть финансирования восстановления энергосистемы. Речь о повышении стоимости электроэнергии. Насколько этот шаг может спасти? И имеет ли смысл делать это во время войны, когда гражданам и так сложно?

— Начнем с момента, когда вводилась новая модель рынка электроэнергии. Закон был принят в 2017 году, ввели в действие его в 2019-м. Там прописана ликвидация перекрестного субсидирования. Это значит, что раньше за счет промышленности компенсировали разницу между реальной стоимостью электроэнергии и тарифом для населения. Сейчас это обязали делать "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

"Энергоатом" в прошлом году потратил на компенсацию разницы между рыночной ценой электроэнергии и тарифом 2,64 грн за кВт/ч 124 млрд грн. При этом он заработал всего 190 млрд до налогообложения. Это ненормально, потому что компания должна иметь средства для инвестиций и развития.

Второй момент: у нас изменилась структура потребления электроэнергии. Раньше промышленность потребляла 44-45%, население — 30%, остальное — коммунальные предприятия и т.д. Сейчас пропорция изменилась и население потребляет больше промышленности. Я не скажу точную цифру, но понимаю системно.

Поэтому популизм нужно убирать. Тариф для населения — 2,64 грн/кВт — приняли в прошлом году, а до этого он не менялся с 2015 года.

Сейчас ситуация и стоимость электроэнергии изменились кардинально. И главное, что удерживание тарифа для населения, который компенсирует "Энергоатом", несправедливо. Компенсация идет и для богатых, и для малообеспеченных украинцев. Тем, кто потребляет, например, 500 кВт/мес "Энергоатом" компенсирует 1900 грн.

Есть малообеспеченные семьи. Для них нужно предусмотреть денежную компенсацию, но в рамках лимита.

Популизм и перекрестное субсидирование привело к тому, что субъекты рынка электроэнергии должны друг другу около 200 млрд грн.

— При этом капитализация "Укрэнерго" выросла на более чем 40 млрд грн. При разбитой энергосистеме…

— "Укрэнерго" — системный оператор, отвечающий за функционирование стабильной объединенной энергосистемы. В его ведении находятся крупные трансформаторы и магистральные линии электропередач. Они работают.

Кроме этого, они привлекают средства ЕБРР для развития магистральных сетей. "Укрэнерго" — член Ассоциации европейских операторов с правом голоса. Благодаря им у нас уже есть 1700 ГВт импортной электроэнергии и они еще работают над увеличением пропускной способности между нашими энергосистемами.

На мой взгляд, они молодцы. То, что у нас до сих пор есть электроэнергия, это их заслуга. 21 ноября 2022 года произошел единственный за все время блэкаут, когда наша энергосистема распалась на части — "острова". Тогда русские ударили одновременно по трансформаторам выдачи мощности около всех трех АЭС. Система защиты автоматически сработала и блоки остановились. То есть, одновременно выпало 7 ГВт энергогенерации.

Систему пересобрали за 14 часов и синхронизировали с европейской, что казалось практически нереальным.

Атомщики вместе с "Укрэнерго" потом разработали алгоритм подготовки энергосистемы к ракетным ударам — когда взлетают МиГи из Энгельса, есть время подготовиться. И они это сделали и даже запатентовали. Но детали я рассказывать, по понятным причинам, не буду.

Но больше такого развала энергогенерации не было.

Спасла теплая погода

— Вот интересно, другой оператор наоборот публично нам говорил, что одна из ТЭС на 100% защищена. Можно ли в принципе в условиях войны что-то защитить стопроцентно?

— Нет, это популизм. Но я думаю, что в данном случае высказывание извратили или неправильно поняли. Можно отчасти защитить трансформаторы. Но если идет одновременная атака разными типами ракет, как это было с ДнепроГЭС… От этого защититься нельзя.

— Какие у вас прогнозы до конца года? Что с нами может быть в лучшем и в худшем?

— Сложно предсказать, куда будут бить россияне и с каким успехом. Однозначно восстановить крупные ТЭС или ДнепроГЭС не успеют. Что-то поменьше — возможно.

В зиму 2023/24 мы уже выходили с дефицитом установленных мощностей — после восстановления того, что можно было восстановить. По данным "Укрэнерго", если бы три дня подряд стоял мороз -10, нам бы не хватило даже импорта. А так мы, благодаря теплой погоде, "проползли".

— Сейчас у нас ситуация хуже…

— Гораздо хуже. Разбиты объекты энергетической инфраструктуры, исчерпаны резервные схемы переподключения у операторов системы распределения.

При пессимистичном варианте развития событий, осенью будут более жесткие графики отключений. Нужно быть готовыми к тому, что в сутки суммарно может быть только 4 часа со светом.

Атомная энергетика в ЕС

— Возвращаясь к теме АЭС и их перспективе. Европа ориентирована на атомную энергетику, как "зеленую" и наиболее перспективную. Стоит ли нам идти этим путем и насколько это о "зеленой" энергетике?

— У нас есть энергетическая стратегия до 2050 года, которая предусматривает строительство малых и средних модульных реакторов.

Но есть нюанс — не все страны Европейского Союза ориентированы на атомную энергетику. Франция — да, но это понятно: 65% электроэнергии здесь производят на атомных станциях. Она недавно ввела в эксплуатацию АЭС во Фламанвиле.

Но есть позиция Германии, которая в 2022 году закрыла последнюю атомную станцию. Этот процесс начался в 1998 году, когда к власти пришла партия "зеленых". Не смотря на смену правительства, они продолжают этот курс.

Атомную энергетику собираются развивать Венгрия, Словакия, Финляндия… И даже Польша, у которой нет АЭС, уже выбрала площадки, владельцев технологий, проводит тендеры.

А Австрия — принципиально против. Здесь планировали построить АЭС, но построили первую — Цвентендорфскую, и так и не запустили ее в эксплуатацию из–за протестного движения австрийских экологов.

Поэтому в этом вопросе нет единой централизованной европейской политики.

— "Зеленые" были против "зеленой" энергетики?

— Действительно, производство атомной энергии не приводит к образованию парниковых газов. Но Австрия просто пошла по другому пути. Во-первых, у них достаточно гидроресурсов. Во-вторых, у них газовый хаб. И они вполне обходятся этим: страна небольшая, население маленькое, промышленности энергоемкой нет.

А соседняя Швейцария собиралась закрывать свои АЭС, но продлила срок их эксплуатации.

— Европа якобы намерена отказаться от российского топлива, как это сделали мы. Это возможно?

— Европейская комиссия еще в 2014 году заказала исследование зависимости каждого из государств ЕС от внешней поставки энергоресурсов всех видов — газ, нефть, ядерное топливо. Исследование проводили лучшие эксперты.

Они выпустили коммюнике с рекомендациями для стран Европы, которые эксплуатируют советские реакторы — найти второго поставщика. В Европе сейчас работают 19 российских реакторов, из них четыре ВВЭР-1000 и 15 ВВЭР-440. Но, несмотря на озвученные рекомендации, до 2022 года никто ничего не делал.

Опыт эксплуатации американского ядерного топлива уже был, например, у Чехии. Для первого запуска АЭС "Темелин" предполагалось использовать американское топливо. АЭС "Ловийса" в Финляндии работала на американском топливе, там два ВВЭР-440 с 2001 по 2007 год. Россия, используя агентов влияния, коррупцию и демпинг, выкинула Westinghouse с европейского, рынка, где эксплуатировали реакторы советского проекта.

В марте 2022 года Финляндия первой заявила об отказе от российского топлива и отказалась от совместного строительства АЭС с Россией.

Но в других странах подвижки случились только в прошлом году. Болгария и Чехия стали покупать сборки Westinghouse для опытной промышленной эксплуатации.

Но есть еще Венгрия, у которой тоже советские реакторы, которая получила лицензию на строительство АЭС "Пакш" по российскому проекту за российские деньги в августе 2022-го года. И она не намерена отказываться от этого проекта.

Европейская комиссия создала, финансирует проект по разработке единых подходов по лицензированию топлива Westinghouse. В проекте участвуют все страны Европейского Союза, которые эксплуатируют советские реакторы, Westinghouse и Украина. Он был необходим, потому что в каждой стране есть свой регулирующий национальный орган, который должен давать разрешение на использование того или иного топлива.

Украина участвует здесь как самая опытная — мы 20 лет занимались диверсификацией для советских реакторов. Поэтому для ЕС все это возможно. Главное — чтобы у них была политическая воля.

— Венгрия, как всегда, против?

— С Венгрией сложно. Все видят, что агрессор, ядерный террорист, строит в Европейском Союзе. У России портфель на строительство энергоблоков за рубежом — 120 млрд долл. Это не только Венгрия, но и Вьетнам, Египет, Турция, Бангладеш — всего более 30 энергоблоков.

И с этим тоже надо что-то делать, понимаете? Но Венгрия — это строительство в центре Европы.

Поэтому Евросоюз не может принять санкции относительно Росатома — это должно быть консолидированное решение. Пока ситуация выглядит так: на одни энергоносители санкции действуют, а на другие — нет. Это касается атомной энергетики.

Болты и гайки в российском топливе

— Россия вкладывает много средств в промо своей ядерной отрасли. Насколько их топливо лучше произведенного Westinghouse? И насколько российское топливо сложно заменить?

— Начнем с того, что Westinghouse давно инвестировал в научно-исследовательские работы. Есть водо-водяные реакторы западного образца, есть советского. Они отличаются, и топливо отличается. Даже геометрически: топливные кассеты для западных водо-водяных реакторов в разрезе — квадрат, а российские — шестиугольник.

Westinghouse исследовал и конструировал топливо именно для российских реакторов, чтобы составить конкуренцию россиянам. Сейчас их топливо для российских реакторов лучше российского. Оно эффективнее.

— Но мы помним историю, когда якобы были якобы проблемы с топливом Westinghouse (TBC-W), когда на него переводили наши АЭС.

— По мнению ряда экспертов, когда в одну активную зону загружают топливо двух производителей, технические проблемы возникали не из-за продукта Westinghouse, а из-за качества российского топлива.

ТВСА российского производства на украинских АЭС эксплуатируют с 2003 года. И тогда сразу же начались проблемы: в ТВС были обнаружены посторонние предметы. Тогда НАЭК "Энергоатом" разработал специальную программу, которую между собой называли "по поиску болтов и гаек".

Тогда же, в 2003 году была обнаружена 41 дефектная российская ТВС, среди них 35 — негерметичных. То есть, тепловыделяющие элементы — урановые таблетки в оболочке, из которых и состоит ТВС, — пропускали продукты радиоактивного распада. Из-за этого дефекта шло загрязнение первого контура энергоблоков, в результате у эксплуатирующей организации головная боль — нужно тратить силы и средства на дополнительную очистку от этих загрязнений. В 2005 году дефектных сборок стало меньше — 21 штука, далее качество повышалось, но в 2011 году их снова было 21.

За все время эксплуатации ТВС-W украинскими АЭС ни разу не была выявлена их негерметичность с утечкой радиоактивности.

Там есть и другие проблемы, о которых специалисты знают. Но РФ ведет информационную кампанию, что американское топливо для российких реакторов категорически не подходит. И параллельно разрабатывают топливо для западных реакторов с квадратом в разрезе. И даже подставили первые опытно-промышленные образцы в Швецию.

Но Westinghouse — интеллигентные люди, которые не кричат на весь мир, что российское топливо для реакторов западного образца не подходит.