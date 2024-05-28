"Это необходимый процесс": почему при отключениях света начали ремонтировать АЭС, рассказала эксперт

Ежегодно АэС останавливаются для ремонта

Ремонт энергоблоков атомных электростанций (АЭС) во время отключений света и дефицита в энергосистеме Украины очень беспокоит общество. Однако это обычный процесс, который проходит на АЭС ежегодно.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Больше о том, какое сейчас состояние АЭС Украины читайте в материале: "Почему свет отключают по ночам и зависим ли мы еще от России, — объясняет эксперт по ядерной энергетике ".

По ее словам, остановка и ремонт энергоблоков – плановый и необходимый процесс.

"Особенность эксплуатации АЭС в том, что раз в год они становятся на ремонт, как правило, после зимнего периода. В настоящее время происходит перезагрузка ядерного топлива – переформатирование активной зоны", — объясню эксперт.

Она подчеркнула, что во время этих работ четверть топлива выгружается из активной зоны, которая отработала уже три года, вместо него загружается свежее ядерное топливо. То есть топливо, которое было в центре зоны, убирается на периферию и так далее.

"Три блока сейчас на ремонте и техобслуживании, другие также по очереди будут останавливать, чтобы до начинающегося в октябре осенне-зимнего периода они были в полной готовности", — говорит Ольга Кошарная.

Ранее "Телеграф" писал, что свет будут отключать и летом, и ближайшие несколько лет.