Поднимать тарифы на свет для строительства новых блоков АЭС - странно: объяснение эксперта

Сейчас не имеет смысла заливать бетон и что-то строить

Увеличение стоимости электроэнергии для строительства новых блоков Хмельницкой АЭС выглядит весьма странно. Ведь, по словам независимого эксперта по ядерной энергетике Ольги Кошарной, НАЭК "Энергоатом" — фактический банкрот.

В то же время, не рационально сейчас тратить деньги на строительство объектов генерации, которые заработают после 2030 года. Об этом эксперт сказала "Телеграфу" в рамках беседы "Почему свет отключают по ночам и зависим ли мы еще от России, — объясняет эксперт по ядерной энергетике".

"Это (повышение тарифов для строительства энергоблоков — ред.) и правда странно. НАЭК "Энергоатом" не сообщает, что компания — фактически банкрот. Я делала анализ их финансового отчета за 2023 год: там больше 8 миллиардов чистых убытков по итогам 2023 года. У него много кредитов. Он много задолжал поставщикам товаров и услуг. И как в таком положении он собирается запускать дорогостоящее строительство, неизвестно. Это первое", — отмечает Ольга Кошарная.

Независимый эксперт добавляет, что сейчас стоит думать максимум на год-два вперед, а не на более чем 20 лет.

"Второе. Понятно, что в условиях разрушения генерирующих мощностей нам нужно иметь планы не до 2050 года, когда неизвестно что будет с промышленностью и населением, а хотя бы на год-два вперед. И сейчас не имеет смысла заливать бетон и что-то строить, что заработает после 2030-го", — говорит Ольга Кошарная.

Напомним, в Украине уже с июня должны вырасти тарифы на электроэнергию. В течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение по этому поводу и установит новую стоимость.