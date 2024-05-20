Дочь Путина помогла сбежать из России украинцу, который поддерживал ВСУ - СМИ

Украинца задерживали из-за доносов

Украинцу, учившемуся в Московской государственном университете (МГУ) и поддерживающему ВСУ, удалось выехать из РФ. Помогла ему якобы в этом одна из дочерей Путина.

Об этом пишет российское издание "Мезуда". По его данным, речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после начала полномасштабного вторжения не скрывал, что поддерживает ВСУ и Украину в целом. Об этом он регулярно писал в соцсетях.

Сергей Гулько

С начала апреля его по доносу других студентов трижды арестовывали из-за этих постов, в итоге в мае Гулько отчислился из МГУ и смог беспрепятственно улететь из России. Возможно, пишет "Медуза", ссылаясь на собственные источники, уголовное дело на студента не стали заводить из-за того, что знакомые Гулько попросили вмешаться в ситуацию Марию Воронцову — замдекана факультета фундаментальной медицины и дочь Владимира Путина.

Для справки: Мария Воронцова, она же Мария Путина и Мария Фаассен — старшая дочь Владимира Путина. Родилась в апреле 1985 года. С 2006 по 2011 год училась в МГУ на факультете "Фундаментальной медицины". Правда, лекции девушка не посещала, занималась индивидуально. Сейчас работает замдекана факультета фундаметнальной медицины, также детский врач-эндокринолог, член учёного совета МГУ. В связи с полномасштабным вторжением России в Украину находится под санкциями США, всех стран Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Мария Воронцова

Напомним, ранее мы писали о том, что старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова заявила, что в РФ очень ценят человеческую жизнь.