Донька Путіна допомогла втекти з Росії українцю, який підтримував ЗСУ - ЗМІ
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Українця затримували через доноси
Українцю, який навчався в Московському державному університеті (МДУ, рос- МГУ) та підтримує ЗСУ, вдалося виїхати з РФ. Допомогла йому нібито одна з дочок Путіна.
Про це пише російське видання "Мезуда". За його даними, йдеться про українця Сергія Гулька. Він навчався на шостому курсі факультету фундаментальної медицини, а після початку повномасштабного вторгнення не приховував, що підтримує ЗСУ та Україну загалом. Про це він регулярно писав у соцмережах.
З початку квітня його за доносом інших студентів тричі заарештовували через ці пости, у результаті в травні Гулько відрахувався з МДУ і зміг безперешкодно вилетіти з Росії. Можливо, пише "Медуза", посилаючись на власні джерела, кримінальну справу на студента не почали порушувати через те, що знайомі Гулька попросили втрутитися в ситуацію Марію Воронцову — заступника декана факультету фундаментальної медицини та доньку Володимира Путіна.
Для довідки: Марія Воронцова, вона ж Марія Путіна та Марія Фаассен – старша дочка Володимира Путіна. Народилася у квітні 1985 року. З 2006 по 2011 рік навчалася у МДУ на факультеті "Фундаментальної медицини". Щоправда, лекції дівчина не відвідувала, займалася індивідуально. Наразі працює заступником декана факультету фундаметнальної медицини, також дитячий лікар-ендокринолог, член вченої ради МДУ. У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну перебуває під санкціями США, усіх країн Євросоюзу, Великобританії та інших країн.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що старша дочка російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова заявила, що в РФ дуже цінують людське життя.