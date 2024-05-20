Донька Путіна допомогла втекти з Росії українцю, який підтримував ЗСУ - ЗМІ

Українця затримували через доноси

Українцю, який навчався в Московському державному університеті (МДУ, рос- МГУ) та підтримує ЗСУ, вдалося виїхати з РФ. Допомогла йому нібито одна з дочок Путіна.

Про це пише російське видання "Мезуда". За його даними, йдеться про українця Сергія Гулька. Він навчався на шостому курсі факультету фундаментальної медицини, а після початку повномасштабного вторгнення не приховував, що підтримує ЗСУ та Україну загалом. Про це він регулярно писав у соцмережах.

Сергій Гулько

З початку квітня його за доносом інших студентів тричі заарештовували через ці пости, у результаті в травні Гулько відрахувався з МДУ і зміг безперешкодно вилетіти з Росії. Можливо, пише "Медуза", посилаючись на власні джерела, кримінальну справу на студента не почали порушувати через те, що знайомі Гулька попросили втрутитися в ситуацію Марію Воронцову — заступника декана факультету фундаментальної медицини та доньку Володимира Путіна.

Для довідки: Марія Воронцова, вона ж Марія Путіна та Марія Фаассен – старша дочка Володимира Путіна. Народилася у квітні 1985 року. З 2006 по 2011 рік навчалася у МДУ на факультеті "Фундаментальної медицини". Щоправда, лекції дівчина не відвідувала, займалася індивідуально. Наразі працює заступником декана факультету фундаметнальної медицини, також дитячий лікар-ендокринолог, член вченої ради МДУ. У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну перебуває під санкціями США, усіх країн Євросоюзу, Великобританії та інших країн.

Марія Воронцова

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що старша дочка російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова заявила, що в РФ дуже цінують людське життя.