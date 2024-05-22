Что не так с картами Украины - объяснили в Госгеокадастре

После войны нам нужно будет обновить карты Украины, в том числе — для восстановления, поэтому в Госгеокадастре сейчас работают над тем, как это сделать максимально экономно

Все мы читали истории о том, как российские военные в начале войны бродили по Украине, вооруженные картами 30-летней давности. В большом интервью, первая часть которого выйдет завтра, 23 мая, в 09:00, глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко рассказал много интересного о том, что было в начале вторжения, как сегодня работает земельный рынок Украины, земля в каких регионах самая дорогая и где прошло больше транзакций, ча также — что будет с теми, кто не приватизировал землю под домом.

Дмитрий Макаренко, в частности, рассказал "Телеграфу", почему к началу войны в Госгеокадастре было много устаревших карт 15-20-летней давности и что делается, чтобы изменить ситуацию.

— Есть территориальные общины и города, обновляющие карты своей территории самостоятельно. По закону они должны сдавать такой материал или его копии в наш фонд. Но, к сожалению, это делали не все. Поэтому в 2022 году мы буквально через полгода в картографическом фонде создали цифровой кабинет геодезиста. Через него специалисты могут сдавать материалы в режиме онлайн. Также внесли изменения в законодательную базу – более жестко обязали всех это делать. Нам важно понимать, какие материалы есть, чтобы не дублировать работу. Это не ок, когда орган местного самоуправления заплатил за создание карты, а потом еще и государство на эту же площадь заказывает аналогичные работы. Теряем время и ресурсы, – констатирует Макаренко.

По его словам, такое решение взволновало рынок, прошло много круглых столов с критикой: Госгеокадастр давит, создает искусственную систему.

— Но Кабмин постановление принял, мы систему запустили, на сегодняшний день сдано более 3000 материалов. Она начала работать, – говорит руководитель регулятора.

Еще одна тема, взволновавшая рынок и вызвавшая шквал критики — требование валидировать некоторые документы в Госгеокадастре.

— Мы работаем с Единой государственной системой в сфере строительства. Через нее можно получить разрешение на строительство. Чтобы получить это разрешение, нужно сдать план в масштабе 1:500. Мы провели рабочие встречи с профильным министерством и договорились, что они сочтут валидными эти материалы только после того, как они были сданы в Госкартгеофонд и проверены, — объясняет Дмитрий Макаренко. — Мы хотим произвести автоматическую валидацию таких материалов, чтобы система сама проверяла основные технические моменты сборки карт. Работаем над этим.

Один из упреков со стороны рынка — планы Госгеокадастра взимать плату за валидацию планов.

"Телеграф" попросил объяснить, как будет работать автоматическая валидация и какой будет стоимость услуги.

— Речь о техническом валидаторе. Программа, которая будет понимать правила для каждого масштаба, и в соответствии с этими правилами будет автоматически проверять файлы. Мы планируем сделать этот инструмент бесплатным для прогона. Но при сдаче, когда документ уже готов, все ошибки исправлены, планируем ввести некую фиксированную плату за сдачу в Госкартгеофонд. Это не повлияет существенно на стоимость работ по созданию этой карты, но уменьшит расходы бюджета на содержание картографического фонда. Мы бы разгрузили госбюджет.

По словам Дмитрия Макаренко, по стоимости валидации готовой цифры нет, но она составит около 200-500 гривен — "єто формальность по сравнению с другими затратами". А на объеме это позволит отчасти обеспечить деятельность картфонда.

Больше о реалиях украинской картографии, соглашениях на земельном рынке, услугах и сервисах регулятора читайте завтра в 09:00 на сайте "Телеграфа" в первой части интервью и.о. главы Госгеокадастра Дмитрия Макаренко