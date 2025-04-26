Не заваливайте кладбище пластиком: 4 варианта, как лучше почтить память умерших

Уважая память умерших, важно не забывать и об ответственности перед планетой

Чествование памяти на гробки – важная традиция. Однако вместо того, чтобы заваливать кладбище пластиковыми цветами, годами засоряющими природу, лучше выбрать экологические альтернативы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает интересные способы.

1. Живые цветы или высадка растений

Свежие цветы или многолетники – красивый и естественный вариант. Они разлагаются без вреда для окружающей среды и могут стать символом памяти. К примеру, незабудки, означающие верность и память.

2. Посадка дерева или куста

Дерево или куст в честь близкого человека — это живой памятник, украшающий кладбище и поддерживающий экологию. Зеленые насаждения дарят покой и символизируют непрерывность жизни.

3. Благотворительность вместо пластика

Вместо покупки пластиковых украшений можно сделать пожертвование на благотворительность – помочь убежищу, детскому дому или экологической инициативе. Это путь почтить память через добрые дела.

4. Создание цифрового мемориала

Онлайн-страница с фото, воспоминаниями и рассказами об умершем позволяет сохранить память без ущерба для природы. Это современный и трогательный способ чествования.

Уважая память умерших, важно не забывать и об ответственности перед живыми и планетой. Выбирая экологические способы чествования, мы даем памяти продолжительность, а природе шанс на восстановление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для многих украинцев актуальной в поминальные дни становится проблема сорняков на родных могилах. Особенно это касается тех, кто не может часто наведываться и ухаживать за местом захоронения. Как высадить живые цветы и какие растения помогут сдерживать рост сорняков читайте в материале.