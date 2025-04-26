На прощание с Папой Римским пришли сотни тысяч человек: онлайн-трансляция и фото

Это событие привлекло огромное мировое внимание

26 апреля в Ватикане проходит прощание с Папой Римским, умершим несколько дней назад — 21 апреля. В последний путь Франциска приехали лидеры иностранных государств и сотни тысяч верующих.

"Телеграф" собрал хронологию событий похорон.

08:39 (по местному времени, 09:39 Киев) Посетителей начали запускать на территорию Ватикана, где состоится церемония. Многие занимали очередь с вечера и ночевали у площади.

10:00 Начало прощальной литургии на площади Святого Петра. Церемония проходит на открытом воздухе, и на ней присутствуют тысячи людей, пришедших отдать последний почет Папе Франциску.

11:00 Гроб с телом понтифика перенесут с площади Святого Петра в базилику Санта Мария Маджоре, где пройдут похороны, как было завещано самим Франциском.

Фото: Getty Images

На похороны прибыли многие мировые лидеры, среди которых — президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, экспрезидент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден, а также президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. Всего на церемонии будут присутствовать представители 130 делегаций.

Это событие привлекло огромное внимание и для его освещения аккредитацию получили более 4 000 журналистов.

Фото: Getty Images

После завершения церемонии для всех желающих состоится возможность увидеть гроб с Папой Франциском на площади Святого Петра, где будет проходить финальная часть прощания.

Важно отметить, что сам Папа Франциск в своем завещании просил провести церемонию в более скромном формате, чем обычно, чтобы быть ближе к верующим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ушедший из жизни Папа Римский Франциск в 2023 году якобы закупал дроны для нужд ВСУ, используя собственные средства для этой цели.