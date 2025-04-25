США, Израиль, Турция, Китай: кто кого поддержит в конфликте Индии с Пакистаном

Некоторые страны уже продемонстрировали свою позицию

Индия и Пакистан оказались на грани полномасштабной войны после теракта в регионе Кашмир, где 22 апреля погибли не менее 26 туристов. Оба ядерных государства стягивают войска к границам и проводят военные учения.

В случае открытого вооруженного противостояния США и Израиль могут поддержать Индию, в то время как Турция и Китай предположительно станут на сторону Пакистана. О возможных союзниках сторон конфликта "Телеграфу" рассказал эксперт аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий.

По словам эксперта, реакция США на обострение ситуации пока ограничена. Президент Дональд Трамп осудил теракт в Кашмире и выразил соболезнования индийскому премьеру Нарендри Моди. Однако Государственный департамент США официально заявил, что "внимательно наблюдает за ситуацией и пока не сформировал собственную позицию". Однако как отмечает Антон Ганоцкий, в случае открытого конфликта Вашингтон, скорее всего, поддержит именно Индию.

Израиль уже продемонстрировал свою позицию, сообщает эксперт. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заверил в своей поддержке Индии в конфликте с Пакистаном. По информации аналитика, два дня назад на индийскую авиабазу Адампур были доставлены израильские высокоточные боеприпасы, в том числе управляемые бомбы.

На стороне Пакистана открыто выступила Турция, с которой Исламабад имеет стратегические партнерские отношения, рассказывает Ганоцкий. Он обращает внимание на недавний визит пакистанского посла в Турции Юсафа Джунаида в Национальный технологический центр имени Оздемера Байрактара турецкой аэрокосмической компании BAYKAR, что может свидетельствовать о заинтересованности пакистанцев в турецких беспилотниках.

Что касается Китая, то, по оценке Антона Ганоцкого, Пекин остается стратегическим партнером Пакистана, особенно в области ракетных технологий. Китай традиционно поддерживает Исламабад в противостоянии с Индией и может обеспечить техническую помощь в случае эскалации.

Высказался эксперт и по военному потенциалу сторон: вооруженные силы Индии насчитывают около 1,4 миллиона военнослужащих против 650 тысяч в Пакистане. Нью-Дели также обладает лучшей технической оснащенностью благодаря большему оборонному бюджету и доступу к современным технологиям со стороны США и России. Пакистан компенсирует это высоким мобилизационным потенциалом и поддержкой Китая, особенно в ракетных технологиях.

По анализу Ганоцкого, наиболее вероятным сценарием развития событий станут ракетные удары Индии по базам Лашкар-э-Тайба на территории Пакистана и возможные ограниченные боевые столкновения в районе Линии контроля в Кашмире.

Эксперт говорит, что индийское общество требует от правительства Моди "акта мести" за последний теракт, поэтому для "Нью-Дели нет другого выхода, как продолжать эскалацию до определенного предела". Однако полномасштабная ядерная война маловероятна из-за осознания обеими сторонами катастрофических последствий такой эскалации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие ядерные арсеналы имеют Индия и Пакистан, и какой катастрофой может обернуться конфликт. Последствия могут быть плачевными для человечества.