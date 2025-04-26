Появилось видео попадания "Шахеда" в жилой дом в Белой Церкви

Известно об одном пострадавшем

В результате российской дроновой атаки в субботу, 26 апреля, зафиксировано попадание в Белой Церкви. Российский "Шахед" попал в частный сектор.

Как сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки дрона известен об одном пострадавшем. Ему уже оказали помощь.

"В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте", — говорится в сообщении.

В сети уже показали первые кадры последствий утренней атаки, а также видео попадания дрона. По словам местных, дрон попал прямо в жилой дом. На фото видна воронка от попадания и поврежденные дома, в которых вылетели окна и побило фасады.

Кроме этого, последствия ночной атаки фиксируются в трех районах области. В Бориспольском — повреждены 5 частных домов и автомобиль, в Бучанском и Белоцерковском районах повреждены по одному частному дому.

Напомним, в Каменском, что на Днепропетровщине, в результате российской атаки беспилотника 26 апреля вспыхнул масштабный пожар в двух квартирах девятиэтажного жилого дома. Известно также о погибшем человеке и нескольких раненых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 апреля произошла массированная атака на Киев — враг нанес удары крылатыми ракетами, дронами-камикадзе, а также применил баллистическое оружие. Наш корреспондент Ян Доброносов обнародовал кадры с места событий, на которых видно, что один из жилых домов получил значительные разрушения вследствие вражеского удара.