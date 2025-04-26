Топливо дешевеет? Что происходит с рынком после новых заявлений Трампа

Прогнозируемые трансформации топливного рынка начались

Цены на горючее в Украине снизились на фоне громких заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он настаивает на подписанном соглашении о полезных ископаемых и заключении мира. Все виды топлива на АЗС подешевели, некоторые более чем на 1 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина. Отмечается, что тенденцию снижения цен прогнозировали еще в марте.

Сколько стоит горючее сейчас

По состоянию на 25 апреля 2025 года Минфин подает новые цены на топливо, и все они ниже предыдущих. Самый большой процент удешевления составляет 1,3%.

Цены на горючее:

бензин А-95 премиум — 58,55 грн (-0,09 грн или 0,154%);

бензин А-95 — 54,40 грн (-0,43 грн или -0,784%);

бензин А-92 — 51,93 грн (-0,69 грн или 1,311%);

дизельное топливо — 53,19 грн (-0.38 грн или 0.709%);

автомобильный газ — 36,12 грн (-0.17 грн или 0.481%).

Такая тенденция понижения вполне прогнозируема экспертами, ведь глобальный рынок нефти значительно подешевел. По словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, стоимость горючего в Украине может снизиться на 2-3 грн. То есть эта нисходящая тенденция только начало.

Как заявления Трампа повлияли на цены на горючее

Прямое влияние последних заявлений о российском Крыме, настаивании на подписании мирного соглашения и полезных ископаемых сейчас трудно проследить. Но, учитывая, что именно за несколько месяцев от начала президентства Трампа стоимость нефти на рынке начала снижаться, слова нового лидера Штатов оказывают большое влияние на рынок в долгосрочной перспективе.

Также не следует забывать о введенных пошлинах Трампом, нанесших значительный удар по международным рынкам. Особенно это ощутили фондовые и криптовалютные биржи, а также российская нефть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему 2025 год будет решающим для топливного рынка.