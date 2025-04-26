Зеленский встретился с Трампом в Риме: разговор получился коротким, но это еще не все

Трамп и Зеленский договорились провести дальнейшие переговоры после богослужения, — Sky News

Состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане. Оба президента прибыли туда на похороны Папы Франциска в субботу, 26 апреля.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова. Трамп и Зеленский встретились перед началом церемонии.

Обновлено. Президент Дональд Трамп провел "очень продуктивный разговор" с Владимиром Зеленским перед похоронами в Ватикане, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, пишет Reuters. По его словам, президенты "встречались сегодня (26 апреля, — ред.) приватно и имели очень продуктивный разговор". Представитель Белого дома добавил, что больше деталей о встрече будет позже.

Похороны Папы Франциска могут стать площадкой для неформальной дипломатии

Sky News со ссылкой на собственные источники в Ватикане пишет, что Трамп и Зеленский договорились провести дальнейшие переговоры после богослужения. Когда президент Украины появился на площади Святого Петра, некоторые присутствовавшие там начали аплодировать.

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что прощание с Папой дает шанс на "самую масштабную встречу" между Трампом и Зеленским. Он добавил, что это может стать важным шагом в начале мирного процесса между Россией и Украиной.

Как писали накануне западные СМИ, участие ведущих лидеров мира в прощании с Франциском создает потенциал для коротких встреч и обсуждения геополитических вопросов. В частности, о войне в Украине, которую администрация Трампа стремится завершить путём переговоров.

Трамп настроен заключить сделку – что известно

Накануне Трамп прилетел в Рим и заявил, что планируется встреча с представителями Украины и России по прекращению войны. По его словам, значительное количество "ключевых пунктов" так называемого "мирного соглашения" уже якобы согласовано. По его словам, Киев и Москва якобы "очень близки к договоренности" о мире; теперь нужна встреча "на самом высоком уровне", чтобы наконец в войне можно было "поставить точку", написал он в собственной соцсети Truth Social.

Как сообщал "Телеграф", также президент США возмутился, что Украина до сих пор не подписала финальную версию важного соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, подписание документа задерживается минимум на три недели, и он надеется, что это будет сделано "немедленно".