Стало известно, почему гроб с телом папы Римского Франциска запечатали (фото)
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Согласно традиции, в гроб понтифика кладут несколько вещей
В субботу, 26 апреля, в Риме проходят похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Впервые за долгое время Папу буду хоронить за пределами Ватикана. Гроб с его телом уже запечатали.
В 11:00 по киевскому времени на площади Святого Петра началось последнее прощание с папой Франциском, на котором присутствуют сотни тысяч людей. Накануне в Ватикане гроб с телом понтифика запечатали — это давняя традиция, часть строгого протокола католической церкви, который подчеркивает особый статус понтифика и уважение к его памяти. Фотографии с обряда появились в Telegram-каналах.
Лицо Папы Римского накрыли белой шелковой вуалью, в традиции католической церкви такой ритуал символизирует, что земной путь человека завершен и он уходит в вечность. В гроб понтифика положили традиционные символы его служения, включая "Rogito" — документ, содержащий ключевые моменты жизни Франциска. Также, следуя традициям, в гробу оставили монеты, отчеканенные во время его понтификата.
Отметим, что похоронная церемония состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре, как завещал сам Франциск два года назад. Эта базилика является одной из важнейших римских церквей, в которой хранится древняя икона Богоматери.
"Телеграф" писал ранее, что Папа Франциск скончался дома после инсульта. Стали известны подробности последних часов жизни понтифика.