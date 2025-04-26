Стало известно, почему гроб с телом папы Римского Франциска запечатали (фото)

Согласно традиции, в гроб понтифика кладут несколько вещей

В субботу, 26 апреля, в Риме проходят похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Впервые за долгое время Папу буду хоронить за пределами Ватикана. Гроб с его телом уже запечатали.

В 11:00 по киевскому времени на площади Святого Петра началось последнее прощание с папой Франциском, на котором присутствуют сотни тысяч людей. Накануне в Ватикане гроб с телом понтифика запечатали — это давняя традиция, часть строгого протокола католической церкви, который подчеркивает особый статус понтифика и уважение к его памяти. Фотографии с обряда появились в Telegram-каналах.

Лицо Папы Франциска накрыли белой вуалью

Лицо Папы Римского накрыли белой шелковой вуалью, в традиции католической церкви такой ритуал символизирует, что земной путь человека завершен и он уходит в вечность. В гроб понтифика положили традиционные символы его служения, включая "Rogito" — документ, содержащий ключевые моменты жизни Франциска. Также, следуя традициям, в гробу оставили монеты, отчеканенные во время его понтификата.

Похороны Папы Франциска

В Ватикане запечатали гроб с телом Папы Франциска

Отметим, что похоронная церемония состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре, как завещал сам Франциск два года назад. Эта базилика является одной из важнейших римских церквей, в которой хранится древняя икона Богоматери.

"Телеграф" писал ранее, что Папа Франциск скончался дома после инсульта. Стали известны подробности последних часов жизни понтифика.