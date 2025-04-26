"Тачка на прокачку". Появились смешные мемы о ликвидированных генералах РФ и не только

За полгода были ликвидированы два высокопоставленных генерала РФ — Кириллов и Москалик

Ликвидация в России генерала Ярослава Москалика и ведущего инженера, модернизировавшего российские РЭБы, Евгения Рытикова вдохновила украинцев на создание мемов. К тому же Силы обороны уничтожили уже второго высокопоставленного генерала РФ, первым был Игорь Кириллов.

"Телеграф" создал несколько остроумных мемов, наиболее точно характеризующих сложившуюся в России ситуацию. Заметим, что генерал Москалик погиб 25 апреля.

Все перечисленные должностные лица были не только причастны к войне против Украины, их еще и ликвидировали путем подрыва. Возле Москалика взорвался автомобиль, Рытикова взорвали в собственной машине, а Кириллова также взорвали у собственного дома. Такая огненная работа Сил обороны Украины не осталась незамеченной.

Кроме этого за последний год были ликвидированы и начальник штаба российской эскадрильи Дмитрий Голенков, и ГРУ-шник Никита Кленков и конструктор Михаил Шацкий.

Всего за полгода Силам обороны удалось уничтожить двух генералов Генштаба России – Москалика и Кириллова. К слову вокруг ликвидации последнего было немало слухов о том, что именно взорвалось: автомобиль или самокат. Ведь возле погибшего оперативники обнаружили самокат с приклеенным к нему скотчем небольшим устройством.

Напомним, что в больнице скончался пропагандист российского военного канала "Звезда" Никита Гольдин. Он был ранен в результате ударов HIMARS.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что росСМИ раскрыли вероятное имя исполнителя подрыва генерала Москалика. Им якобы оказался украинец.