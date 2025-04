Индия хочет мести. Какой может быть война с Пакистаном, дойдет ли до "ядерки" и на чьей стороне Украина

Эксперт из азиатско-тихоокеанского региона аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий специально для "Телеграфа" рассказал о новом витке индо-пакистанского противостояния.

22 апреля в индийской части региона Кашмир произошел один из самых жестоких терактов за последние годы. Вооруженные боевики открыли огонь по группе туристов, убив по меньшей мере 26 человек, преимущественно индусов, и ранив свыше 20. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", которая связана с пакистанской террористической организацией Лашкар-э-Тайба, выступающей против демографических изменений из-за переселения некоренного населения в Кашмир после отмены Индией специального статуса региона в 2019 году.

Теракт спровоцировало правительство Моди на жесткую реакцию, оборвав ряд торговых контактов и соглашений с Пакистаном. Стороны находятся на грани новой войны – уже сообщают об обстрелах по обе стороны в районе спорного региона Кашмир. Индия приостановила действие "Договора о водах Инда", что чревато водным кризисом в Пакистане. Исламабад уже расценил этот шаг Нью-Дели как "акт объявления войны". Что привело к очередному обострению между непримиримыми врагами? Какова вероятность начала нового витка вооруженного противостояния между Индией и Пакистаном? И есть ли угроза ядерной войны на Индостане?

Проблемный Кашмир

После раздела Британской Индии в 1947 году Кашмир стал спорной территорией через смешанное население (преимущественно мусульманское) и решение махараджи Хари Сингха присоединиться к Индии. С того момента регион, разделенный между Пакистаном и Индией Линией Контрой (LoC), стал причиной фактически трех индо-пакистанских войн, а также вооруженного конфликта Нью-Дели с Пекином за Аксай Чин в 1962 году. На индийской территории штата Джамму и Кашмир действовала автономия, которая была упразднена в 2019 году правительством Моди, позволив некоренным жителям покупать землю и поселяться в регионе. Это вызвало протесты и активизировало пропакистанские группировки, ведущие многолетнюю партизанскую войну против индийских властей.

Спорная территория Кашмир

Понимая невозможность силового захвата всего Кашмира, Исламабад решил создать на подконтрольной Индии территории систему вооруженного сопротивления. Межведомственная разведка Пакистана (ISI) поддерживает сеть подпольных вооруженных группировок, которые партизанскими и террористическими методами дестабилизируют ситуацию в Кашмире с целью увеличить цену контроля для Нью-Дели над этой территорией.

Одна из самых известных подпольных террористических организаций, связанных с ISI, – это Лашкар-е-Тайба (LeT). Основанная в 1987 году Хафизом Мухаммадом Саидом, она действует преимущественно в Кашмирском регионе, но также совершала террористические атаки в других частях Индии. Лашкар-е-Тайба ставит целью освобождение Кашмира от индийского контроля и создания исламского государства. Самой известной террористической акцией LeT стал теракт в Мумбаи 2008 года, когда 10 боевиков атаковали отели, вокзал и еврейский центр, убив 166 человек и ранив более 600. Последнее нападение пропакистанских боевиков 22 апреля в долине Байсаран близ города Пахалгам в Кашмире связывают с "Фронтом сопротивления", аффилированным с LeT террористической организации.

Индия официально обвинила Пакистан в организации теракта в Кашмире, что вспоминая долгую историю поддержки террористических групп Талибана и Лашкар-е-Тайба со стороны ISI, вполне правдивая версия, хотя с некоторыми нюансами. Из-за нападения террористов, индийский премьер-министр Нарендра Моди был вынужден прервать свой визит в Саудовскую Аравию и вернуться в страну для ответных шагов.

"Свиньям и пакистанцам – вход запрещен!"

После теракта в Кашмире по всей Индии прошлись стихийные антипакистанские митинги, а в информационном пространстве раздавались призывы к войне с Пакистаном. В одной из главных политических индийских телепередач ведущий требовал от гостя сказать "Смерть Пакистану", а во многих магазинах повесили таблички с надписью: "Свиньям и пакистанцам – вход воспрещен!" Такой уровень общественного гнева, спровоцированный десятилетиями противостояния между мусульманским и индуистским населением Индостана, отразился на действиях правительства Моди. Нью-Дели закрыл границу с Пакистаном, приостановил все торговые контакты с Исламабадом и под угрозой депортации заставил всех граждан Исламской республики Пакистан покинуть страну в течение 48 часов.

Главным шагом к усилению конфронтации стал временный выход Индии из "Договора о водах Инда", обеспечивавший доступ Пакистана к воде. Соглашение разрешает Индии ограниченное использование западных рек для гидроэнергетики и ирригации без изменения основного потока. "Договор о водах Инда" критически важен для Пакистана, поскольку обеспечивает 80% оросительных потребностей, поддерживая сельское хозяйство и экономику.

Приостановка Индией Договора в 2025 году из-за теракта в Кашмире чревата водным кризисом и эскалацией конфликта. Перекрытие воды чревато посевами в Пенджабе и Синди, что может привести к дефициту продовольствия уже в ближайшие месяцы. Экономические потери оцениваются в миллиарды долларов, если ситуация в ближайшее время не урегулируется.

Правительство Пакистана уже заявило, что воспринимает это как "акт объявления войны" и угрожает выйти из Шимлской (1972) и Ташкентской (1966) деклараций, что может аннулировать Линию контроля в Кашмире и обязательство соблюдения режима прекращения огня. Вчера пакистанские военные захватили в плен индийского солдата в пограничной зоне, отказавшись по призыву Нью-Дели отпустить его. Также были зафиксированы первые вооруженные столкновения между сторонами в районе LoC с применением стрелкового оружия и артиллерии.

На грани войны

Индия и Пакистан усиленно готовятся к вооруженному столкновению, проводя передислокацию войск к границе и инициируя проведение военных учений. В ближайшие дни сохраняется очень высокая угроза начала боевых действий между сторонами. Вооруженные силы Индии значительно преобладают Пакистан по численности (1,4 млн. против 0,65 млн.) и техническому оснащению, имея больший бюджет и доступ к современным технологиям (в том числе со стороны США и РФ). Пакистан компенсирует это высоким мобилизационным потенциалом и поддержкой Китая, особенно в ракетных технологиях. Обе страны обладают ядерным оружием, но Индия имеет преимущество по количеству боеголовок, в то время как Пакистан сохраняет тактическое преимущество из-за фокуса на Индию.

Опыт предыдущих индо-пакистанских войн и столкновений демонстрирует значительное преимущество Индии над соперником, однако на сегодняшний день наиболее вероятным вариантом дальнейших действий Нью-Дели заключаются в ракетных ударах по базам Лашкар-э-Тайба на территории Пакистана. Не исключены ограниченные боевые столкновения в районе Линии контроля в Кашмире. Индийское общество требует от правительства Моди "акта мести" за последний теракт, поэтому для Нью-Дели нет другого выхода как продолжать эскалацию до определенного предела, а именно угрозы ядерной войны. Последняя на данный момент маловероятна из-за осознания со стороны Нью-Дели и Исламабада последствий такой эскалации.

Интересна реакция мира на обострение между Индией и Пакистаном. Президент США Дональд Трамп осудил теракт в Кашмире и выразил соболезнования Нарендри Моди, после чего он не комментировал дальнейшие события. Однако государственный департамент США отметил, что "внимательно наблюдает за ситуацией и пока не сформировал свою позицию". Разумеется, в случае войны Вашингтон станет на сторону Нью-Дели, как и Израиль.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заверил в своей поддержке Индии в конфликте с Пакистаном. Одновременно сообщается, что Израиль два дня назад доставил высокоточные боеприпасы, в том числе управляемые бомбы, на индийскую авиабазу Адампур. Еврейское государство всячески поддерживает Индию в борьбе с Пакистаном, который не признает и призывает к уничтожению Израиля.

Открытую поддержку Пакистану выразила Турция, имеющая стратегические партнерские отношения с Исламабадом. Уже есть сигналы, что Анкара может ограничиться не только дипломатическими действиями. Посол Пакистана в Турции Юсаф Джунаид и его делегация посетили Национальный технологический центр имени Оздемера Байрактара турецкой аэрокосмической компании BAYKAR. А это может говорить о заинтересованности пакистанцев в турецких БПЛА.

Какова позиция Украины по отношению к индо-пакистанскому конфликту?

Официально Киев придерживается нейтралитета в индо-пакистанском противостоянии, поскольку Украина пытается построить стратегическое партнерство с обеими странами. Тем не менее можно выделить некоторые факты для осознания позиционирования украинского направления во внешнеполитическом видении Исламабада и Нью-Дели.

Индия наладила тесные стратегические экономические отношения с россией, покупая в больших объемах ее нефть и газ, что помогло России удержать собственную экономику на плаву и продолжать войну против Украины. Первый свой зарубежный визит на новом сроке премьерства Нарендра Моди совершил 9 июля прошлого года — в день, когда пути ударил баллистикой по детской больнице Охмадит в Киеве.

Пакистан занимает аналогичную нейтральную позицию по отношению к российско-украинский войне. Однако Исламабад давний военно-технический партнер Киева. С 2022 года Исламская республика Пакистан тайно предоставляла оружие и боеприпасы Украине, которые сейчас находятся в распоряжении наших сил обороны. Хотя одновременно с этим, пакистанцы пытаются выстроить стратегические отношения с Россией и являются союзником Китая. В то время как Индия все больше дрейфует в сторону Запада, налаживая прочное партнерство с США и Европой.

Выбирать стороны в таком конфликте — контрпродуктивно для Украины, поэтому мы и дальше будем придерживаться сложной растяжки в этом геополитическом шпагате.