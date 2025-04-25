В МВФ насмешили украинцев новым прогнозом по срокам окончания войны

Это далеко не первый подобный прогноз

МВФ предполагает завершение войны в Украине до конца 2025 года – новый базовый сценарий в апрельском отчете 2025 года. В то же время, негативный сценарий Фонда предусматривает продолжение боевых действий до середины 2026-го с существенными экономическими рисками для страны.

Согласно апрельскому отчету Международного валютного фонда, уже в 2026 году ожидается частичное возвращение украинских беженцев, что позволит увеличить население с нынешних 32,9 млн до 33,4 млн человек. К 2030 году прогнозируется умеренный рост до 33,9 млн.

Однако подобные прогнозы вызвали неоднозначную реакцию в обществе. "Здесь сейчас больше 25 миллионов. Остальные — либо уехали, либо на тот свет", — комментирует один из пользователей. Другие считают подобные оценки нереалистичными: "Здесь хотя бы 20 набралось. А в следующем году снова скажут, что война вот-вот закончится — и так до того момента, когда в Украине останется 3–5 миллионов".

Звучат также эмоциональные обвинения в адрес западных партнеров: "Если бы Америка действительно хотела нашей победы, то дала бы самое современное вооружение — еще при Байдене все бы закончилось. А так — металлолом по чайной ложке", — пишет другой комментатор. В то же время часть украинцев продолжает доверять оценкам МВФ: "Кому-кому, а прогнозам МВФ я точно верю. Дай Бог, чтобы не ошиблись". Однако есть и более сдержанные взгляды: "Война не закончится — она просто приостановится. Это отложенная война, все должны это осознать".

В декабре 2024 года в обновленном меморандуме МВФ отмечал, что война может продолжаться до середины 2026 года, в случае реализации негативного сценария. Он предусматривает масштабные повреждения инфраструктуры, отток мигрантов, более глубокий внешнеэкономический шок и сокращение ВВП на 2,5%.

В октябре того же 2024 базовый сценарий Фонда также был пересмотрен: завершение войны тогда также планировалось на конец 2025 года. В этом случае, по мнению экспертов, украинская экономика может сохранить умеренный рост, а основное влияние войны могло быть локализовано в регионах со снижением экономической активности.

Первые признаки корректировки прогнозов появились еще в декабре 2023 года, когда МВФ рассматривал три сценария – базовый, отрицательный и положительный. В базовом говорилось о завершении войны в 2024 году, тогда как в негативном – о ее продлении до конца 2025 года, с падением ВВП на 5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после завершения войны и проведения демобилизации поступления в Пенсионный фонд могут существенно сократиться. Это связано с тем, что основную часть поступлений в настоящее время обеспечивает единый социальный взнос из сравнительно высоких зарплат военнослужащих. В то же время у власти уже есть соответствующий план реагирования.