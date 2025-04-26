Полиция в Швейцарии думала, что украинка украла голубя: что показал обыск (видео)

Голубь не просто домашний любимец, а источник материала для творчества – девушка делает украшения из помета

Часть украинских беженцев осела в Швейцарии. Среди них — художница Миша Куш. На днях девушка поделилась странной историей — соседи написали на нее жалобу в полицию, якобы она украла с улицы голубя. Однако Миша (Мария — настоящее имя) голубя привезла с собой из Украины, а из его помета делает украшения.

Полиция беспокоилась, что голубя Миша удерживает насильно. "Целый день собирала доказательства, что мой голубь привезен из Украины. Как оказалось в Швейцарии с этим проблема — они воруют голубей, обрезают им крылья и удерживают дома ", — говорит девушка в видео. Она также отметила, что полицию удивило количество помета и они все тщательно сфотографировали.

Миша предоставила полиции доказательства, что голубь — украинского происхождения, поэтому у них нет претензий. Однако передали дело ветеринарной службе, ведь по закону птицы не могут содержаться в одиночку. Миша в свою очередь подала встречное заявление против соседей — за клевету.

Откуда у Миши голубь и что такое #гівнянаювелірка

Миша Куш всю жизнь пела и рисовала. Но после смерти отца, когда пришлось заниматься его квартирой, нашла там раненого голубя – Валеру. Вылечила сама. Валера стал первым голубиным героем ее картин и вымышленных историй. Впоследствии Миша начала создавать холсты и даже украшения… из голубого помета, заливая его эпоксидной смолой.

После полномасштабного вторжения вместе со спасенным голубем Юра уехала в Швейцарию. Там усовершенствовала технику. Возникла "гівняная ювелірка" — украшения из помета, которые Миша теперь продает в Киеве и за рубежом.

Украшения из голубиного помета/Инстаграм golubvalerateam

Юра, ее голубь с которым она приехала в Швейцарию, стал звездой TikTok. Он не только продуцирует гуано для украшений, но даже волонтерит: Миша передает деньги на помощь военным. А еще является основным героем видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном видео, которое одна из пользовательниц выложила в TikTok. На нем девочка пьет воду из собачьей миски. Комментаторы не сдерживались в оценке ситуации.