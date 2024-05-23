"Не поддерживаем, но...": Блинкен сделал важное заявление об ударах по РФ западным оружием

Задача Штатов и союзников — поставлять то оружие, в котором нуждается Украина для отражения агрессии РФ

Соединенные штаты Америки не поддерживают использование Украиной западного вооружения для ударов за ее пределами. Однако Украина сама принимает решение, как эффективно воспользоваться этим оружием.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, пишет Радио Свобода. На слушаниях в среду, 22 мая, ряд членов Конгресса, включая председателя комитета республиканца Майкла Маккола, задали Блинкену соттветствующий вопрос.

По его словам, задача Штатов и союзников — поставлять то оружие, в котором нуждается Украина для отражения агрессии РФ.

"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин. Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", — сказал он.

Ряд членов Конгресса выступил с утверждением, что сторонниками запрета использования оружия по территории РФ является советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Штаты неоднократно заявляли, что не поддерживают идею, чтобы Украина била по России западным оружием.