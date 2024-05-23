"Не підтримуємо, але...": Блінкен зробив важливу заяву про удари по РФ західною зброєю

Завдання Штатів і союзників — постачати ту зброю, якої потребує Україна для відбиття агресії РФ

Сполучені штати Америки не підтримують використання Україною західного озброєння для ударів за її межами. Однак Україна сама ухвалює рішення, як ефективно скористатися цією зброєю.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу, пише Радіо Свобода. На слуханнях у середу, 22 травня, низка членів Конгресу, включаючи голову комітету республіканця Майкла Маккола, поставили Блінкену відповідне питання.

За його словами, завдання Штатів і союзників — постачати ту зброю, якої потребує Україна для відбиття агресії РФ.

"Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн у всьому світі, щоб стати на захист України та не дати їй бути стертою з карти, як того хотів Володимир Путін. Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар", — сказав він.

Ряд членів Конгресу виступив із твердженням, що прихильниками заборони використання зброї територією РФ є радник із національної безпеки Джейк Салліван. Конгрес у своїх рішеннях про надання Україні допомоги таких обмежень не встановлював.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Штати неодноразово заявляли, що не підтримують ідею того, щоб Україна била по Росії західною зброєю.