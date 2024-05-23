Из-за пассивности Укрнефти и остановки Укрнефтебурения в стране катастрофически не хватает газа, — нардеп Кучеренко

Грубые управленческие просчеты привели к потере добычи объемом до 1 миллиарда кубов и огромному ущербу для госбюджета

Через год после так называемой национализации ПАО "Укрнафты" из-за пассивности нового менеджмента этого предприятия и чиновников Государственной службы геологии и недр (Госгеонадра) Украина потеряла добычу газа до 1 миллиарда кубических метров, и вынуждена теперь в больших объемах импортировать голубое топливо. Соответственно, подконтрольная "Укрнафте" добывающая компания "Укрнефтебурение" перестала наполнять госбюджет налоговыми вычетами.

Об этом в среду, 22 мая, в своем выступлении в парламенте заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, выступая против принятия законопроекта №8316 о критической инфраструктуре.

Год назад государство забрало у условных "негодяев" такое очень успешное предприятие, которое занималось нефте- и газодобычей, это — "Укрнефтебурение". Оно добывало 0,6 миллиарда кубов газа — 600 миллионов, это очень мощный объем. Его забрали летом, остановили с 1 декабря прошлого года, забрав лицензию, прекратив бездарным решением Укргосгеонадра и пассивностью управляющей компании "Укрнафта". В результате нам (стране. — Ред.) сегодня не хватает катастрофически газа, мы будем вынуждены закупать его по импорту в огромных объемах. А мы потеряли реально до 1 миллиарда добычи, и предприятие сейчас стоит, и налоги не платятся. Вот конкретное следствие таких действий и таких решений», — заявил парламентарий.

Как сообщалось, ранее Алексей Кучеренко заявлял, что из-за непутевого менеджмента руководства Государственной службы геологии и недр Украины и "Укрнафты" государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен в виде налогов и направленных дивидендов.

Также "Телеграф" писал, что в конце ноября 2023 г. Шестой апелляционный административный суд по обращению Госгеонадр аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения стало неотвратимым.