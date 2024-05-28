В Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen: озвучили причину

Основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16.

Передача Украине истребителей Gripen от Швеции не состоится. Ведь страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Reuters. По его словам, страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 американского производства несколько раз обращались к партнеру.

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", — пояснил министр.

Он подчеркнул, что сейчас основное внимание Украины и союзников уделяется внедрению системы F-16.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", – сказал министр обороны Швеции.

Йонсон добавляет, что поставка Gripen не отвечает взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

Блогер и журналист Роман Шрайк на своем канале уже прокомментировал эту новость, отметив, что получение Gripen – это еще один поток обучения пилотов, техников, подготовки инфраструктуры.

"Как показала практика, мы с процессом подготовки к получению F-16 до сих пор не справились, это не степлер в магазине купить. Поэтому разделить эти потоки по времени – правильное решение", — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения истребителей Gripen.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получит десятки F-16 от Бельгии.