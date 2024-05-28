У Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen: озвучили причину

Наразі основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16

Передача Україні винищувачів Gripen від Швеції не відбудеться. Адже країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, як повідомляє Reuters. За його словами країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва декілька разів звертались до партнера.

"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", — пояснив міністр.

Він наголосив, що це наразі основна увага України і союзників приділяється впровадженню системи F-16.

"Ми жодним чином не виключаємо, що надалі це (постачання Gripen) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", – сказав міністр оборони Швеції.

Йонсон додає, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Блогер та журналіст Роман Шрайк на своєму каналі вже прокоментував цю новину, зазначивши, що отримання Gripen – це ще один потік навчання пілотів, техніків, підготовки інфраструктури тощо.

"Як показала практика, ми із процесом підготовки до отримання F-16 досі не впоралися, це не степлер у магазині купити. Тому розділити ці потоки за часом – правильне рішення", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання винищувачів Gripen.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримає десятки F-16 від Бельгії.