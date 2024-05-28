Украина получит от Бельгии десятки F-16: первые поставки скоро

Это заявление прозвучало за несколько часов до встречи президента Украины Владимира Зеленского с правительством в Брюсселе

Бельгия, куда прибыл президент Владимир Зеленский, планирует усилить оборону Украины и передать 30 истребителей F-16. Первые поставки самолетов ожидаются уже в текущем году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб. Следует отметить, что это заявление прозвучало за несколько часов до встречи президента Украины Владимира Зеленского с правительством в Брюсселе.

Поставки самолетов будут продолжаться до 2028 года, в то время как первые истребители F-16 должны быть в Украине уже до конца текущего 2024 года.

Предварительно известно, что это обязательство будет оформлено в двустороннем договоре безопасности, которое будет подписано в этот вторник в Брюсселе между Украиной и Бельгией.

Добавим, что в планах Владимира Зеленского встретиться с бельгийским королем Филиппом, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Главными темами визита, кроме подписания двустороннего соглашения о безопасности между странами, будет предоставление военной поддержки Украине в войне против российских террористов, а также самолеты F-16. В частности, Зеленский планирует посетить бельгийскую авиабазу, где украинские пилоты учатся летать на американских истребителях.

Напомним, первые многоцелевые истребители F-16 появятся в Украине в ближайшие месяцы. Их передаст Дания. В целом, Дания планирует передать Украине 19 самолетов. Сейчас украинские пилоты проходят обучение за границей.

Также ранее мы писали, что Чехия передала Украине тренажер F-16. Это важное оборудование для обучения пилотов.