"Большие проблемы": Чехия сообщила тревожную новость о поставке снарядов в Украину

Поставки снарядов начнутся в июне, но есть важный нюанс

Чехословацкая группа, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе заявила, что половина боеприпасов в рамках чешской инициативы не могут быть переданы на поле боя в Украину. Причиной является рост цен и низкое качество.

Владелец и председатель CSG Михал Стрнад сказал, что для Киева поставки снарядов начнутся в июне. Об этом пишет Financial Times.

Он предупредил, что примерно половина из общего количества приобретенных его компанией снарядов по поручению чешского правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправлять без дальнейшей обработки в Украину. В часть снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

"Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы… Это непростая работа", — сказал Стрнад.

При этом он добавил, что чешская инициатива остается "на ходу" и CSG намерена доставить назначенную ему часть поставок. По словам Стрнада, война в Украине способствовала резкому росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе не было запасных боеприпасов.

Портфели заказов европейских производителей боеприпасов полны на срок до следующих восьми лет, в зависимости от их типа.

"Нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО", — подытожил Стрнад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено только чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.