Дрон роты "Фаворит" взял в плен российского оккупанта — Перч

Оператор беспилотника роты ударных авиационных комплексов "Фаворит" взял российского военнослужащего в плен.

Об этом сообщил командир подразделения, известный спортсмен и спортивный функционер Денис Перч в интервью "5 каналу".

"Оккупанту не оставалось ничего, как либо самоуничтожиться, либо ждать уничтожения, либо следовать за дроном. Он выбрал единственный правильный путь – пошел за дроном. Мы вывели его к нашим позициям, после чего наши пилоты физически его задержали и передали дальше", – рассказал Перч.

По его словам, случаи добровольной сдачи в плен среди противника есть, но происходят реже, чем попытки самоуничтожения.

"В большинстве случаев, которые мы видели, они все-таки стрелялись. В критические моменты они не идут на контакт, не начинают переговоры, а сразу прибегают к самоуничтожению", – сообщил командир.

Он добавил, что при сдаче в плен российские военные, как правило, демонстрируют жестами отказ от оружия и готовность следовать в сторону украинских позиций. "Показывают на себя, на дрон, поднимают руки. В таких случаях, согласно Женевской конвенции, мы обязаны взять их в плен", – разъяснил Перч.

Оккупант, по словам командира, заявил, что пришел воевать за деньги, не собирался убивать, был обманут и практически не имел подготовки.

Как сообщалось, рота "Фаворит" проводит набор рекрутов для работы с дронами. Подразделение гарантирует высокий уровень подготовки и обеспечения.