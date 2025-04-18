"Идиот": Милевский оскорбил экс-динамовца за слова о России (видео)

Бывший игрок "Динамо" мечтает о возвращении РФ в футбольную семью

Скандальный экс-футболист "Динамо" (Киев) и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал недавние высказывания экс-партнера Горана Попова. Македонец неожиданно поддержал возвращение РФ в международный футбол.

Соответствующий комментарий Милевского приводит Tribuna. Артем не понимает, почему бывший "динамовец" публично озвучил российские нарративы.

"Я вообще не хочу говорить о Попике (прим. Горан Попов). Он либо пьяный давал интервью, либо что. Но такое впечатление, что он не понимает, что говорит, кому говорит и зачем. Он знает, что у него много друзей, людей, с которыми он играл в "Динамо". Даже если у него есть свое мнение – зачем это вообще говорить вслух? В голове не укладывается.

Все читали у меня в telegram-канале, и, пожалуй, и во всех соцсетях и новостях, о том, что он написал о России – неадекватные вещи.

Он хочет возвращения русских футболистов, возвращения русских клубов… Идиот, реально. Возвращение в УЕФА. Ну, сами понимаете", – сказал Милевский.

Напомним, на днях Попов заявил РосСМИ, что обрадуется, если Россия вернется в международный футбол.

"Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", — говорил Попов.

Ранее Милевский угодил в языковой скандал. Бывший футболист отказался общаться с журналисткой на украинском.