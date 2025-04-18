Кабмин официально уволил Гаврилюка и не только. Какие кадровые перестановки произошли

Кабмин уволил три человека из министерств и столько же назначил на новые должности

Кабинет Министров Украины провел очередные кадровые перестановки в Министерстве обороны (МОУ) и еще в нескольких министерствах. С должности был уволен генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который считался "последним взрослым в МОУ".

Об этом сообщает правительственный портал. Отмечается, что произошло увольнение с должностей первого заместителя и заместителя министерств, а также назначение новых лиц.

Увольнение

● Гаврилюк Иван Юрьевич уволен с должности первого заместителя Министра обороны Украины;

● Дубров Сергей Александрович уволен с должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины;

● Порхун Александр Владимирович уволен с должности заместителя Министра здравоохранения Украины.

Гаврилюк Иван

Порхун Александр

Дубров Сергей

Назначение

● Павличенко Александр Анатольевич назначен заместителем Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;

● Суярко Сергей Николаевич назначен государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

● Табак Наталья Михайловны назначена Председателем Государственного назначены агентства развития туризма Украины.

Павличенко Александр

Суярко Сергей

Табака Наталья

Напомним, что именно увольнение Гаврилюка, которое, по его словам, было по собственному желанию, вызвало немало обсуждений. Член оборонного комитета парламента Сергей Рахманин отмечал, что его увольнение из Минобороны станет большой потерей для ведомства, ведь Гаврилюк фактически исполнял роль министра обороны Рустема Умерова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента и Генштабе прокомментировали информацию об увольнении Александра Сырского с должности Главкома ВСУ.