ЛГБТ-фестиваль во время Пасхи вызвал шквал эмоций в Украине – вмешался даже нардеп

Но есть один человек, который поддержал инициативу

Кинофестиваль SUNNY BUNNY состоится в Киеве и Львове с 18 по 25 апреля. Там должны показать квир-кино, такая мера возмутила украинское сообщество, ведь в один из этих дней в Украине празднуют Пасху.

Организаторы уже открыли продажу абонементов. В сети это вызвало бурную реакцию, поэтому "Телеграф" расскажет, что думают об этом нардепы, бизнесмен, военный капеллан и волонтер.

Гончаренко и Стерненко поссорились

Сначала между собой поссорились народный депутат Украины Алексей Гончаренко и волонтер Сергей Стерненко. Нардеп заявил, что ЛГБТ-кинофестиваль, который состоится в Страстную пятницу – это не о правах людей, это о провокации "против украинских традиций, веры, фронтовиков, погибших с молитвой на устах".

"Это пренебрежение к миллионам людей, для которых Страстная пятница – день тишины, скорби и молитвы", – заметил Гончаренко.

Парламентарий считает, что организаторы должны перенести этот фестиваль. "Лачен и Стерненко смогут посмотреть кино немного позже. Ничего страшного с ними не будет", – добавил нардеп.

Позже он написал следующее: "Организатор первого ЛГБТ квир-кинофестиваля Сергей Стерненко начал медийную травлю против меня. А все только потому, что я попросил его не делать этот фестиваль в Страстную пятницу. Кино "Проглотить ночь" или "Плоды опунции" Сергей и его друзья смогли бы посмотреть не в Пасхальное воскресенье. А в другие даты. Но Сергею хочется смотреть и показывать эти фильмы в большие христианские праздники".

Сергей Стерненко ему ответил. По его словам, нардеп Гончаренко решил пройтись по чувствительной теме, чтобы настроить против него людей и сорвать поставки дронов в армию.

"ЛГБТ-фест в Страстную пятницу это дно. У нас светское государство, конечно, но надо чувствовать контекст, чего организаторы или не понимают, или специально хайпуют. Хайпует и нардеп Порошенко. Некоторые люди даже верят в этот фейк. Я это переживу. А Гончаренко как был (плохим человеком — ред), так и останется. И закончит он или как Шуфрич, или как Кива", — написал он.

Тимошенко просит отменить мероприятие

Лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Украины Юлия Тимошенко говорит, что организаторам ЛГБТ-кинофестиваля, который должен начаться в Страстную пятницу, следует признать свою ошибку и отменить мероприятие. Об этом она написала в Facebook.

"Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время пасхальных праздников. Особенно — в дни, когда хоронят погибших от последних жестоких вражеских обстрелов", — отметила Тимошенко.

По словам народного депутата, важно понимать, кто решил проводить такие мероприятия именно в эти дни и кто дал на это разрешение, и не стоит ли организаторам признать свою ошибку и отменить мероприятие.

Гетманцев вспомнил о прошлогоднем скандале

Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев также отреагировал на это. Он написал, что подобные действия вредят самим организаторам.

"Всегда очень умеренно относился к ЛГБТ-сообществу и отстаиванию им своих прав, но открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники… серьезно? Неужели было мало прошлогоднего хайпа — попыток провести подобный фест в дни памяти жертв Голодомора?" — говорится в сообщении.

Военный капеллан о кинофестивале на Пасху

Военный капеллан Дмитрий Чепига ссылается на статью СМИ. Он довольно возмутительно отреагировал на событие.

"ЛГБТ-фестиваль на Пасху? Серьезно?!! Цитата из статьи в "КиевВласть": "Напомним, в прошлом году организаторы фестиваля "Квир-пропаганда Фест", анонсированного ОО "КиевПрайд" на Дне памяти жертв Голодомора (23–24 ноября) под давлением общественности. Тогда они сообщили, что не знали о памятных днях. "А на этот раз они не знают, что будет Пасха?", — пишет он.

Андрею Гутнику ЛГБТ-фестиваль показался странным

Одним из резонансных сообщений стал пост пользователя Facebook Андрияна Гутника, выразившего свое удивление выбором именно пасхальной недели для проведения ЛГБТ-фестиваля. Он отметил, что христиане готовятся к важнейшему празднику, а проведение подобного мероприятия в этот период является "откровенным надругательством над чувствами миллионов верующих украинцев".

В своем эмоциональном обращении Гутник также выразил непонимание относительно того, почему не было выбрано другое время для фестиваля, отметив, что "Украина же большая, календарь — длинный". Он призвал к уважению к семейным и христианским традициям, подчеркивая важность базовых ценностей для единения общества.

"Мне кажется как минимум странным, что ЛГБТ-фестиваль в Киеве решили провести как раз на Пасху. Христиане готовятся к самому важному празднику года, бабушки пекут куличи, дети красят яйца, а тут такой "сюрприз" с 18 по 25 апреля. На саму Страстную пятницу уже с разрисованными хотят прогуляться по Крещатику. Неужели нельзя было выбрать другую неделю? Украина же большая, календарь — длинный! Это откровенное надругательство над чувствами миллионов верующих украинцев. Какая власть это позволила? Кому пришел в голову подобный маразм? Кто знает фамилию того представителя ЛГБТ-сообщества которому нужно именно в это время духовного единения самоутвердиться? Просто хочется, чтобы в нашем обществе было уважение к семье и христианским традициям. Ведь когда мы перестаем уважать базовые ценности, то что нас тогда объединяет?", — пишет он.

Украина свободное и светское государство

Директор аналитического центра Cedos Иван Вербицкий на своей странице в Х написал, что Украина свободное и светское государство. А что делают другие – не дело других.

"Для озабоченных проведением ЛГБТ-кинофестиваля в Страстную пятницу и Пасху: Украина – свободное и светское государство. Каждый имеет право выбора: поститься, идти в церковь, есть пасху или смотреть квир-кино. Вы не можете навязывать свой выбор другим. Что делают другие – не ваше дело".

Что известно о фестивале

В этом году, 18-25 апреля, в Киеве пройдет третий фестиваль квир-кино Sunny Bunny. Главная программа фестиваля – международный конкурс. В программу вошли полнометражные игровые фильмы о ЛГБТКИ+ со всего мира, раскрывающие тему кворности, исследующие телесность, идентичность, потерю, принятие и протест.

Фестиваль пройдет в кинотеатре "Жовтень".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел скандал ЛГБТ-военных с типографией.