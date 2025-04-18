США используют украинские победы для торгов с Россией, как будто это их успехи — политтехнолог

Россияне могли бы заявить, что добились "денацификации" Украины

Часть озвученных директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным новых требований для "мирного урегулирования" войны в Украине могла бы быть принята Киевом. А тем временем Соединенные Штаты выдают успехи ВСУ на поле боя за свои победы.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал политтехнолог Олег Постернак. Он объяснил, какие козыри из украинской "колоды" Вашингтон использует в своей геополитической игре с Москвой.

По его мнению, Нарышкин дал знак части российского общества, следящего за войной в Украине, и миру, что Россия будет настаивать на максималистских требованиях. И эти требования не подлежат компромиссу.

— Теоретически по этим требованиям можно добиваться промежуточных результатов. Например, представим, что Россия удовлетворится отменой закона об Украинской православной церкви (Московского патриархата). Для нас это отмена недействующего закона, а для России — способ заявить, что они якобы сделали какой-то реальный шаг для "денацификации", — говорит политический эксперт.

По его словам, требования "формулы Нарышкина" (безъядерный статус Украины; отмена т.н. "дискриминационных" законов; признание суверенитета границ России, то есть оккупации наших территорий) оставляют шанс на теоретический компромисс. Но даже аккуратные шаги украинских властей к компромиссу с Россией могут стать взрывоопасными для украинского общества.

— Пока за нашими плечами сотни тысяч убитых украинцев и пострадавших в результате атак россиян на украинских гражданских, [ракетных ударов] по жилью, по детям, по детским площадкам, по университетам, по школам, по садикам — для них даже малейший компромисс в виде отмены какого-либо закона станет травмирующим фактором. Который может генерировать изменение отношения к властям, раздражение. Это первое, – говорит политолог.

Во-вторых, сложное положение Украины в том, что ее победы Америка изымает и создает козырь в своей геополитической игре с Москвой. Там, где мы добились успехов — отвоеваний территорий, вытеснения Черноморского флота РФ с баз, оборудования систем ПВО/ПРО — Америка их использует для торгов с Россией, как будто это ее победы, — продолжает Олег Постернак.

— Это страшная и очень сложная ситуация. Трамп следует за своим империалистическим инстинктом: если нельзя реализовать американский интерес за счет сильного соперника, которым является Россия, то почему бы не реализовать за счет слабого партнера — Украины. Легче давить на Украину, чтобы получить более компромиссное поле, — говорит политтехнолог.

Он объяснил недавние удары России по Кривому Рогу, Сумам, Одессе и Днепру.

— Чтобы показать Трампу: "Дави на Украину еще больше, потому что мы не отступим. Мы будем бить еще хуже, потому что имеем инициативу, имеем возможности, потому что мы определяем контуры войны". Трампу передают сигнал: "Дави на Киев, чтобы максимально наши требования реализовать в пакете мирных договоренностей", — подытожил Олег Постернак.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский призвал к "давлению на российских убийц" перед мирными переговорами с делегацией Трампа в Париже.