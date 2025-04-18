Бойцы молятся ей перед штурмами. Как самодельная икона на передовой стала "чудотворной"

Враг превратил автомобиль в решето, однако ни один боец не пострадал.

Один из украинских военных, который воюет с первого дня полномасштабного российского вторжения, на досуге вышивает крестиком. Таким образом вышил бисером икону Покрова Божией Матери, которая стала "чудотворной".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Православной церкви Украины, благочинный Лубенского округа на Полтавщине о. Владимир Игнатович.

Больше читайте в публикации: "Разве это не Божий знак?": священник с Полтавщины молитвами спасает бойцов на фронте.

По словам святого отца, икону в Лубнах освятили, вставили в рамку и вернули бойцу.

— Знаю, перед штурмами ребята ей молятся. Как минимум десять военных благодаря этой иконе были спасены сразу же по возвращении на фронт, — говорит священник.

Он рассказал, что внедорожник, пригнанный защитникам и в котором привезли икону, в первые же минуты отправился на сложную задачу.

— Надо было забрать ребят, которые попали во вражескую засаду и не могли самостоятельно уйти с позиции — там работала артиллерия и летали дроны. Военный за рулем, конечно, не ехал, а летел на позицию и обратно. Джип получил "ранения", но ни один солдат не пострадал. Только тогда, когда операция счастливо закончилась, мы заметили, что не успели забрать из автомобиля икону, — говорит Владимир.

Напомним, ранее он рассказал, как молитва спасла бойцов на передовой при ударе дрона.