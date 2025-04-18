Прорекламируют что угодно? Кто отвечает за содержание рекламы в метро Киева

"Телеграф" выяснил, почему на коммунальном транспорте появляются сомнительные объявления

КП "Киевский метрополитен" не проверяет содержание рекламы, официально размещённой на этом виде коммунального транспорта столицы. Однако борется с несанкционированной рекламой. Такой вывод можно сделать из ответа коммунального предприятия по запросу "Телеграфа".

Журналисты обратились в КП "Киевский метрополитен" с вопросом о проверке содержания рекламных объявлений, размещаемых в вагонах метро, переходах, на станциях и эскалаторах. В частности, "Телеграф" интересовался, контролируется ли недопущение размещения запрещенного, провокационного, оскорбительного, сомнительного или антинаучного контента, вроде рекламы "Военных адвокатов" и т.п.

В ответе на запрос КП "Киевский метрополитен" сообщило, что согласно статье 18 Закона Украины "О рекламе", предприятию запрещено вмешательство в форму и содержание рекламы, которая размещается.

Рекламные средства, например лайтбоксы, наклейки, щиты, мониторы, размещаются в метрополитене распространителями рекламы на основании договоров, заключенных Управлением по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета.

А что местные власти?

Ранее "Телеграф" также обращался к начальнице Управления по рекламе КГГА для выяснения ситуации. В ответе говорится: "При согласовании размещения рекламы на транспорте вмешательство в форму и содержание рекламы запрещается".

"Средства рекламы на транспорте коммунальной собственности устанавливаются и обслуживаются субъектами хозяйствования – распространителями рекламы. На таких рекламных средствах рекламные сюжеты размещаются на основании договоров между заказчиками рекламы (рекламодателями) и распространителями рекламы – владельцами рекламных средств", – говорится в ответе КГГА.

Фактически у КГГА существует Управление рекламы, не имеющее полномочий контролировать содержание рекламных сообщений. Это означает, что на транспорте коммунальной собственности можно размещать любые объявления без проверки содержания соответствующими органами.

Кто такие "военные адвокаты", рекламу которых можно увидеть в метро Киева

Показательным примером является реклама так называемых "военных адвокатов", недавно появившаяся в киевском метро. Подобные объявления размещают компании, предлагающие услуги по избеганию мобилизации.

Такие "военные адвокаты" рекламируют себя как спасителей для военнообязанных, обещая решить проблемы с ТЦК. За их услуги, как сообщается в соцсетях, они берут от 3 тысяч долларов.

Обычно на вызовы в микроавтобусах с надписями "Военные адвокаты" приезжают лица в военной форме, однако без опознавательных знаков. Они вступают в силовые столкновения с работниками ТЦК, из-за чего возбуждено уже несколько уголовных дел.

Информацию о том, что эти так называемые "юристы" не имеют никакого отношения к адвокатуре, подтверждают и в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ранее Телеграф также писал, что митрополит УПЦ Онуфрий рекламирует чудодейственное средство от болезни. На странице-клоне указано, что рецепт препарата нашли не где угодно, а в пещерах самой Лавры!