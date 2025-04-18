Спасибо за молитвы. Священник рассказал о чуде с бойцами ВСУ на передовой

Отправляясь на "ноль", бойцы просят благословить их

Молитва за бойцов ВСУ, которые находятся на передовой или подвергаются вражеским атакам на линии боевого столкновения, способна спасти жизнь украинским воинам. Иногда военные сами обращаются к священникам за небесным покровительством.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Православной церкви Украины, благочинный Лубенского округа Полтавской области о. Владимир (Игнатович). Он рассказал об одном таком недавнем случае.

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По его словам, украинские военные минировали поле буквально в 600 метрах от врага и их засек вражеский дрон.

— Объектом нападения оператор беспилотника выбрал одного из группы. Все могло закончиться очень плохо, тем более что воины шли с минами в руках. Но дрон, ударившись в плечо солдата, защищенного бронежилетом, срикошетил и отлетел в сторону метра на три. К счастью, ребята получили только легкие осколочные ранения. Разве это не знак Божий? — говорит священник.

Он объяснил, что давно так сложилось: отправляясь на "ноль", бойцы просят его благословить их и молиться за них.

— Просьбу отправляют в закрытый мессенджер. И в тот момент, когда враг пытался уничтожить минеров, мы молились за этих воинов.

А чуть раньше получил сообщение: "Мы уже вышли. Спасибо за молитвы". Перед этим с бойцами неделю не было связи, — добавил о.Владимир.

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