Страшилка не сбылась. Какой "плохой знак" для Украины оказался случайностью

Страхи верующих не сбылись

Народное "пророчество", связанное с падением креста в Киево-Печерской лавре, не сбылось. 17 апреля прошло ровно 40 дней после этого инцидента, однако никаких чрезвычайных происшествий не произошло.

Напомним, 8 марта 2025 года в Киево-Печерской лавре произошел инцидент — частично обрушился крест на куполе одного из храмов.

Этот случай напомнил украинцам о ситуации, которая произошла в преддверии полномасштабного вторжения России. В январе 2022 года, примерно за 40 дней до начала войны, с купола Софиевского собора упал трехметровый золотой крест. Тогда причиной падения был назван сильный шквальный ветер.

Многие считали падение креста в марте 2025 года плохим знаком, однако предвидение не оправдалось. 17 апреля, на сороковой день после инцидента, никаких экстраординарных происшествий не произошло.

На днях на Троицкой церкви в Киеве восстановили и установили другой крест. Трое верхолазов подняли 50-метровую святыню на купол храма.

Ранее "Телеграф" также писал, что Минкульт намерен провести ревизию мощей православных святых в Киево-Печерской лавре. Власти начали масштабную проверку.