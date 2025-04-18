Украина и США сделали важный шаг к соглашению о полезных ископаемых. Какой документ подписан

Договоренности подтверждают стремление американцев инвестировать вместе с украинцами в свободную и безопасную Украину

Украина и США подписали меморандум по соглашению об экономическом партнерстве. Документ свидетельствует о конструктивной совместной работе команд двух стран и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в Facebook. Она отметила, что готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

"Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с этой целью команды работают над документом", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что договоренности подтверждают стремление американского народа инвестировать вместе с украинцами в свободную, суверенную и безопасную Украину. Следующие шаги – финализация и подписание соглашения. После этого его должны ратифицировать парламенты Украины и США.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что меморандум был подписан в онлайн-формате. С украинской стороны его подписала Свириденко, с американской – министр финансов Скотт Бессент.

Журналист подчеркнул, что подписанный меморандум не является соглашением, он лишь подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем. Над соглашением работают технические команды США и Украины.

Когда может быть подписано соглашение о полезных ископаемых

Накануне президент США Дональд Трамп назвал дату, когда соглашение может быть подписано. По его словам, это может произойти уже в этом месяце.

"У нас есть соглашение о полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг, в следующий четверг, в скором времени", — заявил Трамп.

Как сообщал "Телеграф", 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юристы работают над финальным текстом соглашения с США. Он подчеркнул, что в документе не должно быть положений о долговых обязательствах за американскую военную помощь Украине.