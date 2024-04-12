"Больше миллиона": президент Чехии обрадовал сообщением насчет боеприпасов для Украины

К чешской инициативе по боеприпасам присоединились другие страны

Чехия идентифицировала более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить за пределами Европы для Украины. Подобную инициативу разрабатывают и другие страны.

Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел после саммита трех морей в Вильнюсе. Об этом пишет Dennik N.

Он отметил, что целью Чехии является поставка как можно большего количества боеприпасов Украине в кратчайшие сроки.

"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это больше миллиона", – сказал Павел.

Также президент добавил, что аналогичную чешской инициативе разрабатывают Эстония, Франция и Великобритания. Он добавил, что Украина ожидает новое наступление россиян этим летом, а потому нуждается в большом количестве боеприпасов.

Стоит добавить, что в рамках чешской инициативы количество боеприпасов может потенциально вырасти до 1,5 миллиона. К инициативе присоединились 15 стран, в т ом числе, Швеция, Германия, Франция, Бельгия, Норвегия, Португалия, Польша и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла способ приобрести в интересах Вооруженных сил Украины дополнительные боеприпасы.