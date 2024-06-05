Под Одессой массово отравились дети: что они ели

Восемь детей обратились в больницу

В Одесской области, в городе Рени, после посещения заведения общепита девять человек обратились в больницу с отравлением. Среди них восемь детей.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области. Отмечается, что в полицию обратились именно врачи медицинского учреждения.

В течение дня с признаками пищевого отравления к врачам обратились шестеро детей в возрасте от 7 до 13 лет и 38-летняя мать с двумя детьми 10 и 12 лет. Врачи оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

"Во время проведения проверки мы установили, что все пациенты употребляли пищу в одном и том же кафе города, после чего им стало плохо и они обратились в медицинское учреждение. Сведения о происшествии мы внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, речь идет о кафе "Шоколад", в котором пострадавшие заказали картофель фри, бургеры, салат и кексы. Связано ли отравление с условиями приготовления пищи в заведении, выявит санитарно-эпидемиологическая служба, направленная на проверку. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с 1 июня пациентов, имеющих тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций, будут дополнительно проверять на холеру. Продолжится усиленный контроль за острой диарейной инфекцией вплоть до 1 октября.