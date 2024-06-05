Під Одесою масово отруїлись діти: що вони їли

Вісім дітей звернулись до лікарні

На Одещині, у місті Рені, після відвідування закладу громадського харчування девʼять людей звернулись до лікарні з отруєнням. Серед них восьмеро — діти.

Про це інформує Головне управління поліції в Одеській області. Зазначається, що до правоохоронців звернулись саме лікарні медичного закладу.

Протягом дня з ознаками харчового отруєння до лікарів звернулись шестеро дітей віком від 7-ми до 13-ти років та 38-річна мати з двома дітьми 10-ти та 12-ти років. Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування.

"Під час проведення перевірки ми встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу. Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", — розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про кафе "Шоколад", у якому постраждалі замовили картоплю фрі, бургери, салат та кекси. Чи пов'язане отруєння з умовами приготування їжі у закладі, виявить санітарно-епідеміологічну службу, спрямовану на перевірку. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з 1 червня пацієнтів, які мають важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, будуть додатково перевіряти на холеру. Триватиме посилений контроль за гострою діарейною інфекцією аж до 1 жовтня.