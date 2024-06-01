Украинцев будут дополнительно проверять на холеру: в Минздраве рассказали, кого это касается

Надзор продлится в течение года с 1 июня по 1 октября

В Украине с 1 июня пациентов, страдающих тяжелыми или сложными случаями острых кишечных инфекций, будут дополнительно проверять на холеру. Продолжится усиленный контроль за острой диарейной инфекцией вплоть до 1 октября.

Об этом сообщает заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Отмечается, что будут проводить усиленный контроль, чтобы предотвратить распространение холеры в летний сезон.

В Минздраве напоминают, что непрерывный эпидемиологический надзор за холерой в стране продолжается в течение года, а с 1 июня по 1 октября начинается усиленный эпидемический сезон наблюдения за этой болезнью. Так что в этот период каждый случай острой кишечной инфекции с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторному исследованию.

"С 1 июня в Украине особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры. На уровне каждой области определены медучреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, имеющих "неснижающийся запас" лекарственных средств — антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. Такая система позволяет своевременно выявить случаи подозрения на холеру и обеспечить системный контроль за эпидситуацией на уровне страны, угрозы — "активировать" систему реагирования и локализовать вспышку", — отметил Игорь Кузин.

Также специалисты будут проводить исследования образцов окружающей среды: мониторинг проб воды, сточных вод, пресной и морской воды.

Справочно. Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, во время купания в открытых водоемах, а также через еду и бытовые контакты. Без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

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