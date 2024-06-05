Директор Донецкого аэропорта продолжает получать немалую зарплату: последний самолет взлетел оттуда 10 лет назад

В декларации были обнаружены интересные детали

Работники известного международного аэропорта Донецка, который российские оккупанты за десять лет превратили в руины, до сих пор продолжают получать немаленькую зарплату. Это при учете того, что он не функционирует с 2014 года.

"Телеграф" выяснил, что и.о. директора Донецкого аэропорта получил за прошлый год зарплату в несколько сотен тысяч гривен. Отметим, что им является Близнюк Владислав Владимирович.

Из декларации Близнюка, которую он подал в марте 2024-го, следует, в прошлом году КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева" принес ему доход в размере 309 161 гривен. Это один из источников его дохода.

Стоит отметить, что Донецкий международный аэропорт не работает с весны 2014 года. В том же году оттуда в последний раз вылетал пассажирский самолет и садился на посадку. После прихода оккупантов он превратился в развалины.

Что интересно, международный аэропорт Донецка считался одним из лучших аэропортов не только Украины, но и Европы

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 мая 2014 года начались бои за Донецкий аэоропорт и продолжались они 21 января 2015 года. 20 января 2015-го в результате подрыва здания нового терминала погибли более 40 украинских военных. На следующий день после этого украинское командование приняло решение о выходе из ДАП.

За 242 дня непрерывных боев практически все здания, а также взлетная полоса были разбиты. Стоит отметить, что аэропорт торжественно открыли после реконструкции в 2012 году. Он был модернизирован в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.