Директор Донецького аеропорту продовжує отримувати чималу зарплату: останній літак злетів звідти 10 років тому

У декларації було виявлено цікаві деталі

Працівники відомого міжнародного аеропорту Донецька, який російські окупанти за десять років перетворили на руїни, продовжують отримувати чималу зарплату. Це з огляду на те, що він не функціонує з 2014 року.

"Телеграф" з’ясував, що в.о. директора Донецького аеропорту отримав за минулий рік зарплату у кількасот тисяч гривень. Зазначимо, що ним є Близнюк Владислав Володимирович.

З декларації Близнюка, яку він подав у березні 2024-го, випливає минулого року КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва" приніс йому дохід у розмірі 309 161 гривні. Це одне із джерел його доходу.

До речі, Донецький міжнародний аеропорт не працює з весни 2014 року. Того ж року звідти востаннє вилітав пасажирський літак та сідав на посадку. Після приходу окупантів він перетворився на руїни.

Що цікаво, міжнародний аеропорт Донецька вважався одним із найкращих аеропортів не тільки України, а і Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 травня 2014 року почалися бої за Донецький аеропорт і тривали вони 21 січня 2015 року. 20 січня 2015-го внаслідок підриву будівлі нового терміналу загинуло понад 40 українських військових. Наступного дня після цього українське командування ухвалило рішення про вихід із ДАП.

За 242 дні безперервних боїв практично всі будівлі, а також злітну смугу було розбито. Варто зазначити, що аеропорт урочисто відкрили після реконструкції у 2012 році. Його модернізували в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.