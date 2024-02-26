Украина хочет открыть один из аэропортов: подробности от Ермака

Это будет возможно только при определенных условиях

Украина работает над возобновлением пассажирских авиаперевозок, которые прекратились из-за полномасштабного вторжения России. Сейчас обсуждается возможность возобновления работы одного из аэропортов.

Об этом на презентации программы "Сделано в Украине" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. В то же время он не уточнил, о каком именно аэропорте идет речь.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут на таком уровне, когда это будет возможно. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики", – объявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что вопрос безопасности — это главное для Украины и международных институтов, которые вовлечены в этот процесс. Ермак отметил, что открытия аэропорта не произойдет, если такой гарантии не будет.

Напомним, генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец считает, что первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года. Этот вариант возможен с высокой вероятностью, но придется сделать много работы, чтобы он стал реальностью.