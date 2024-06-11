Дельфинарии "Немо" попали в скандал: расследователи нашли филии в России и в Крыму

Расследователи считают, что сеть продолжила сотрудничать с Россией и после начала оккупации Крыма

У украинской сети дельфинариев "Немо" нашли филии, которые работают на оккупированных территориях и в России. Кроме того, также были установлены ее связи с российским депутатом-единоросом, который был судим за убийство.

Об этом говорится в расследовании UAnimals, проведенном совместно с OSINT-агенцією Molfar. В частности отмечается, что за проект дельфинария в Одессе было выделено около миллиона гривен из городского бюджета, а остальное вложила компания "Нерум".

Компания арендовала у предприятия "Биологическая станция" землю для строительства, четырех дельфинов и трех морских котиков до 2008 года, однако по истечению срока они возвращены не были. Мало того, утверждается, что "Нерум" провел рейдерский захват "Биологической станции" и перерегистрировал дельфинарий на себя.

По данным расследователей, владельцами "Нерума" являются мать депутата Одесского горсовета Андрея Кисловского Раиса, бывший вице-мэр города Михаил Кучук и его брат Вячеслав, а также супруги Сергей и Наталя Келюшок и один из сооснователей ОО Международная ассоциация океанариумов и дельфинариев в Крыму Дмитрий Урывский. Келюшки и Урывский проживают в России.

Все упомянутые выше люди или их полные тезки также являются владельцами ООО Экологический центр, которая работает в Анапе и платит налоги в российский бюджет.

Авторы расследования утверждают, что франшиза Немо имеет дельфинарии-филиалы в ряде российских городов: Анапе, Нижнем Новгороде, Джубзе, станице Голубицкой, Витязев. Кроме того, он тесно связан с другими российскими компаниями, прежде всего, с Чудным морем.

В статье сообщается, что владелец ООО Чудное море через доверенное лицо — депутат от правящей в РФ партии Единая Россия Сергей Зиринов, подозреваемый в убийствах и создании банды и лишенный свободы на 21 год в 2017 году.

Расследователи считают, что эти предприятия сохраняли связи и после оккупации Россией Крыма и начала войны в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. В частности, они ссылаются на то, что автономная некоммерческая организация "Орцинус" в отчете о смерти морских животных сообщает, что в 2019-2021 годах погибли самка тихоокеанского моржа Нюша и самка морского котика Мэгги. Эти животные принадлежали сети дельфинариев Немо через Экологический центр и Чудное море, утверждает Орцинус.

Схема связей компаний доступна в большом разрешении по этой ссылке.

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