Участие НАТО в миротворческом контингенте в Украине маловероятно, но... Рютте раскрыл планы

В Альянсе хотят видеть Украину "гордой суверенной державой, которая двигается вперед"

НАТО не будет участвовать в направлении миротворцев в Украину, генсек Альянса Марк Рютте считает это маловероятным. Однако союзники НАТО могут быть вовлечены в военный контингент, который может быть размещен в Украине.

"Это сложный вопрос (участие НАТО в миротворческом контингенте, — ред.). Потому что, вероятно, это не будет участие НАТО как такового. Это маловероятно. Но это могут быть союзники НАТО, которые будут привлечены", — сказал Марк Рютте в интервью NV.

Также журналистка спросила его, каковы красные линии для НАТО в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией. В ответ глава Альянса напомнил, что НАТО не участвует в этих переговорах.

"Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинулись с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не через Украину, а через россиян. Мяч сейчас явно на российском поле. Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса", — отметил Рютте.

Он добавил, что в НАТО хотят, чтобы "Украина была гордым суверенным государством, которое двигается вперед". Рютте подчеркнул, что мир должен быть "справедливым и продолжительным", а "Путин никогда не должен попытаться сделать это снова".

Относительно введения в Украину миротворческих сил, генсек НАТО акцентировал, что это будет актуально, когда мы придем к мирному соглашению или прекращению огня. Тогда, по его словам, нужно будет поддержать Украину, чтобы не допустить повторного нападения со стороны России.

"И первый уровень — это обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы находились в наилучшем положении после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Затем у нас есть французы и британцы, которые вместе с Коалицией желающих ищут пути предоставления гарантий безопасности. У нас есть предложения от итальянцев, которые идут в несколько ином направлении, но с той же целью", – рассказал Рютте.

Однако, добавил он, нужно дождаться момента, когда будет заключен мир. До этого необходимо продумывать разные идеи и варианты, чтобы быть готовыми применить их, когда будет мирное соглашение или перемирие.

Как сообщал "Телеграф", 4 апреля в Киеве состоялась встреча представителей "коалиции решительных". Францию представляет генерал Тьерри Буркхард, Великобританию — адмирал Энтони Радакин. Теперь такие встречи будут проходить еженедельно. На них будут обсуждать поддержку Украины на земле, в небе и море.