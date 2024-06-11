Дельфінарії "Немо" потрапили у скандал: розслідувачі знайшли філії в Росії та Криму

Розслідувачі вважають, що мережа продовжила співпрацювати з Росією та після початку окупації Криму

В українській мережі дельфінаріїв "Немо" знайшли філії, які працюють на окупованих територіях та в Росії. Крім того, також були встановлені її зв’язки з російським депутатом-єдиноросом, який був засуджений за вбивство.

Про це йдеться в розслідуванні UAnimals, проведеному спільно з OSINT-агенцією Molfar. Зокрема, зазначається, що за проєкт дельфінарію в Одесі було виділено близько мільйона гривень з міського бюджету, а інше вклала компанія "Нерум".

Компанія орендувала у підприємства "Біологічна станція" землю для будівництва, чотирьох дельфінів та трьох морських котиків до 2008 року, проте після закінчення терміну їх повернуто не було. Мало того, стверджується, що "Нерум" провів рейдерське захоплення "Біологічної станції" та перереєстрував дельфінарій на себе.

За даними розслідувачів, власниками "Неруму" є мати депутата Одеської міськради Андрія Кисловського Раїса, колишній віцемер міста Михайло Кучук та його брат В’ячеслав, а також подружжя Сергій та Наталя Келюшок та один із співзасновників ГО Міжнародна асоціація океанаріумів та дельфінаріїв у Криму Дмитро Уривський. Келюшки та Уривський проживають у Росії.

Всі згадані вище люди або їх повні тезки також є власниками ТОВ "Екологічний центр", яка працює в Анапі і сплачує податки до російського бюджету.

Автори розслідування стверджують, що франшиза Немо має дельфінарії-філії у низці російських міст: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєво. Крім того, він тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями, насамперед із Чудним морем.

У статті повідомляється, що власник ТОВ "Чудне море" через довірену особу — депутат від правлячої в РФ партії "Єдина Росія" Сергій Зірінов, підозрюваний у вбивствах і створенні банди і позбавлений волі на 21 рік у 2017 році.

Розслідувачі вважають, що ці підприємства зберігали зв’язки і після окупації Росією Криму та початку війни у Донецькій та Луганській областях у 2014 році. Зокрема, вони посилаються на те, що автономна некомерційна організація "Орцинус" у звіті про смерть морських тварин повідомляє, що у 2019-2021 роках загинули самка тихоокеанського моржа Нюша та самка морського котика Меггі. Ці тварини належали мережі дельфінаріїв Немо через Екологічний центр та Чудове море, стверджує Орцинус.

Схема зв’язків компаній доступна у великій якості за цим посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий поворот у справі про злив даних НАБУ. Команда розслідувачів на чолі з Бігусом з’ясувала цікавий момент. Він стосується інформатора одного із ідеологів "Великого будівництва".