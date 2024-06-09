Академия сухопутных войск снова в центре скандала: преподаватель "поливал" курсантов нецензурной бранью (видео)

Нардеп обратилась к главкому и министру

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного возник очередной скандал. На этот раз он касается употребления одним из преподавателей ненормативной лексики.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцик, которая входит в парламентскую временную следственную комиссию по защите прав военнослужащих. Она опубликовала видео, на котором экс-начальник курса боевого факультета Артур Антонив утверждает, что пытается не использовать ненормативную лексику во время воспитательного процесса.

"Я стараюсь не использовать. Может, где-то один-два раза она проскакивает", — заявил он.

В то же время Яцик опубликовала аудиозапись, на которой, как она утверждает, Антонив говорит с курсантами. На записи можно услышать множество нецензурных слов.

"Интересно, что думает о своих подчиненных начальник академии Павел Ткачук? Потому что Антонив — это не единственный неслучайный персонаж в академии. А те, к кому он так обращается — наши дети, наши будущие офицеры, наши военные, наша гордость", — подчеркнула нардеп.

Яцик также обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой отреагировать на эту ситуацию. Она также отметила, что глава Минобороны уже распорядился о проведении проверки академии.

Напомним, ранее курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове жаловались на применение к ним физической силы и еще на ряд проблем. В том числе речь идет о буллинге и травле по половому признаку.