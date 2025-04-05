"Мазаный" как Милевский? "Бавария" отказалась от звезды сборной Украины (видео)

Игрок находился на просмотре в Мюнхене несколько месяцев, но получил отказ

Украинский форвард "Байера" Артем Степанов в свое время не сумел закрепиться в мюнхенской "Баварии". По одной из версий, немецкий суперклуб посчитал, что биологический возраст украинца не сходится с его паспортными данными.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале "ТаТоТаке". По его словам, есть две версии случившегося, причем обе без документального подтверждения.

"Версия №1 – агенты футболиста договорились об одной сумме комиссии, а когда дело должно было дойти до подписания контракта, назвали другую сумму, которая была выше, что не удовлетворило "Баварию".

И версия №2, которая довольно популярна в определенных кругах. Якобы в "Баварии" Артем сдавал какой-то специфический тест о прогнозировании антропометрии и якобы одним из результатов этого теста стала информация, что на самом деле биологический возраст Степанова не сходится с его паспортными данными. Называя вещи своими именами – Степанов не 2007 года рождения, что якобы не понравилось "Баварии", — заявил Спиваковский.

Отметим, ранее ходили слухи о том, что Милевский – "мазаный футболист", так называют игроков с измененным годом рождения. Это подтверждал и футбольный агент Деннис Лахтер.

Артем Милевский

Напомним, имя Степанова прогремело на всю Украину после того, как 17-летний игрок вышел на замену в матче Лиги чемпионов 2024/25. Кроме того, Артем уже успел оскандалиться на уровне сборных. Футболист отказался играть за юношескую сборную Украины, требуя, чтобы его включили в молодежную команду U-21. По информации журналиста Игоря Цыганыка, у юного украинского футболиста произошла неприятная ситуация в сборной.