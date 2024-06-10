В Киеве топ-чиновники планировали тайно застроить парковую зону на Сырце?

Расследование продолжается, НАБУ и САП провели обыски у ряда фигурантов, возможно связанных с руководством "Нафтогаза"

В Киеве разразился новый строительный скандал — на этот раз вокруг территории возле Сырецкого дендропарка в Подольском районе. Об этом говорится в статье на "Телеграфе": "Громкие обыски в "Нафтогазе" и у Кубракова: реальная земельная "схема" в Киеве или политика?".

Напомним, на прошлой неделе в Телеграмм-канале NABU Daily Олега Новикова опубликовали сообщение о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) якобы провело ряд обысков у лиц, связанных с главой "Нафтогаза".

"НАБУ и САП провели обыск у лиц, которые, по данным следствия, связаны с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексеем Чернышовым. События связаны с одним из дел уже уволенного вице-премьер-министра Александра Кубракова, когда его пытался подкупить застройщик Сергей Копистира (КСМ Групп) за неразрыв договоров, которые предоставили его компании возможность застроить землю в Киеве. Речь шла о земельном участке близ Сырецкого дендропарка и Рогозова яра, который во времена возглавления Чернышовым Министерства развития общин и территорий ГП "Укркоммунобслуживание" "передало" в пользование ООО "Ситигазсервис". Копистира планировал построить жилой комплекс по улице Тираспольский, 43, а Кубракову предоставить неправомерную выгоду в виде квартир", — утверждалось в новости.

Как отмечалось, у фигурантов якобы извлекали телефоны, флешки, планшеты, на которых могут быть доказательства связей, переписка об обстоятельствах дела и т.д. "У некоторых нашли удаленные сообщения в мессенджерах, назначены экспертизы", — говорилось в сообщении.

В то же время, как уточнили "Телеграфу" в пресс-службе НАБУ, в ведомстве на сегодняшний день "не могут ни подтвердить информацию об обысках, ни опровергнуть".

А в пресс-службе САП нашему изданию сообщили, что "не комментируют следственные действия".

Отсутствует информация об обысках и на официальных сайтах этих антикоррупционных ведомств. Обычно о подобных следственных действиях, а тем более в отношении чиновников или экс-чиновников, там сообщается. Впрочем, и опровержения от госорганов об этих обысках тоже не было.

Между тем, как рассказывают источники в правоохранительных органах, данные обыски и другие следственные действия действительно были, а производство такое существует. Продолжается расследование, поэтому его обстоятельства по состоянию на сегодняшний день могут составлять тайну следствия.

Другие источники "Телеграфа" в провластных кругах рассказывают, что новость о якобы обысках у Чернышова странным образом совпала со слухами о его вероятном переводе из "Нафтогаза" и назначении в Кабмин. Что придает этому скандалу определенную политическую пикантность. Но никто из наших высокопоставленных собеседников этого на 100% не подтверждает.

Не опровергает и не подтверждает свои правительственные амбиции и сам Чернышов, избегая комментариев журналистам по этому поводу.

В кулуарах же говорят, что он якобы не хочет какого-то "посредственного" назначения на министерскую должность, а якобы метит в вице-премьеры. Но все это, опять же, на уровне слухов и без всякой конкретики.

Как сообщалось, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Однако с его назначением на должность министра возникла определенная пауза.

Также "Телеграф" писал, что Кубраков якобы уже давно потерял поддержку монобольшинства и Офиса президента. К тому же во фракции "СН" до сих пор вспоминают министру историю с якобы взяткой для их коллеги Андрея Одарченко.